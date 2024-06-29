Türk yüzücü Emre Erdoğan, Capri-Napoli Yüzme Ultra Maratonu'nda birinci oldu

Emre Erdoğan, İtalya'da 59'uncusu düzenlenen 36 kilometrelik Capri-Napoli Yüzme Ultra Maratonu'nu birinci tamamladı.Erdoğan, 9 yüzücünün katıldığı yarışı 8 saat 1 dakika 40 saniyede bitirdi.Söz konusu yarışta Brezilyalı Ana Carolina Morelli 8 saat 23 dakika 10 saniyelik derecesiyle ikinci, İtalyan Marco Millefiorini de 9 saat 35 dakika 15 saniyeyle üçüncü oldu.Emre Erdoğan, Napoli'deki ultra maratonunu ilk kez bir Türkün kazandığını belirterek, "Deniz oldukça dalgalıydı. Birçok yarışçı, mücadeleyi deniz koşulları yüzünden tamamlayamadı. Buna rağmen bunu başardığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.