Türk Telekom yeni transferini açıkladı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Anthony Brown'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk Telekom yeni transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2024 13:48
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Türk Telekom, geçen sezon Bursaspor İnfo Yatırım'da formayı giyen ABD'li Anthony Brown'u transfer etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Bursaspor İnfo Yatırım takımıyla başarıyla geçiren Anthony Brown'u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Anthony Brown." ifadeleri kullanıldı.

Forvet ve oyun kurucu pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşındaki Brown, NBA takımlarından Minnesota Timberwolves, Orlando Magic ve Los Angeles Lakers'ın yanı sıra Partizan, Limoges, Montakit Fuenlabrada, Metropolitans 92, Maccabi Rishon LeZion ve BC UNICS formalarını da giydi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery