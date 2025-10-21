Türk Telekom, İtalya deplasmanında

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 4. maçında çarşamba günü deplasmanda İtalya ekibi Dolomiti Energia Trento ile mücadele edecek.
Trento kentindeki BTS Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grupta 1'er galibiyet, 2'şer mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom 6'ncı, Dolomiti Energia Trento ise 9'uncu sırada yer alıyor.
Türk Telekom'un, iki ekip arasındaki son 5 karşılaşmada 4-1 üstünlüğü bulunuyor.
