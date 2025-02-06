Türk Telekom, İsrail'de istediğini alamadı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son hafta maçında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'a 76-66 yenildi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 önde geçen Hapoel Bank Yahav, ikinci çeyrekte Türk Telekom'un 9 sayıda kalmasıyla soyunma odasına 39-27 üstün gitti.
Türk Telekom ikinci devreye iyi başlasa da daha sonra yeniden farkı açan İsrail ekibi, final periyoduna 57-39'luk skor avantajıyla girdi.
Kupada play-off'u daha önce garantileyen Türk Telekom'un son bölümdeki çabası galibiyet için yeterli olmadı ve Hapoel Bank Yahav, Samokov Arena'daki karşılaşmayı 76-66 kazandı.
Bu sonuçla grubu ikinci bitiren Hapoel Bank Yahav, çeyrek finale yükseldi.
B Grubu'nu 10 galibiyet ve 8 mağlubiyetle tamamlayan Türk Telekom, çeyrek finale kalabilmek için 8'li final turunda mücadele edecek.
Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 önde geçen Hapoel Bank Yahav, ikinci çeyrekte Türk Telekom'un 9 sayıda kalmasıyla soyunma odasına 39-27 üstün gitti.
Türk Telekom ikinci devreye iyi başlasa da daha sonra yeniden farkı açan İsrail ekibi, final periyoduna 57-39'luk skor avantajıyla girdi.
Kupada play-off'u daha önce garantileyen Türk Telekom'un son bölümdeki çabası galibiyet için yeterli olmadı ve Hapoel Bank Yahav, Samokov Arena'daki karşılaşmayı 76-66 kazandı.
Bu sonuçla grubu ikinci bitiren Hapoel Bank Yahav, çeyrek finale yükseldi.
B Grubu'nu 10 galibiyet ve 8 mağlubiyetle tamamlayan Türk Telekom, çeyrek finale kalabilmek için 8'li final turunda mücadele edecek.