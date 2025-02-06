Türk Telekom, İsrail'de istediğini alamadı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son hafta maçında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'a 76-66 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, İsrail'de istediğini alamadı
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06 Şubat 2025 00:55
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son hafta maçında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'a 76-66 yenildi.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 önde geçen Hapoel Bank Yahav, ikinci çeyrekte Türk Telekom'un 9 sayıda kalmasıyla soyunma odasına 39-27 üstün gitti.

Türk Telekom ikinci devreye iyi başlasa da daha sonra yeniden farkı açan İsrail ekibi, final periyoduna 57-39'luk skor avantajıyla girdi.

Kupada play-off'u daha önce garantileyen Türk Telekom'un son bölümdeki çabası galibiyet için yeterli olmadı ve Hapoel Bank Yahav, Samokov Arena'daki karşılaşmayı 76-66 kazandı.

Bu sonuçla grubu ikinci bitiren Hapoel Bank Yahav, çeyrek finale yükseldi.

B Grubu'nu 10 galibiyet ve 8 mağlubiyetle tamamlayan Türk Telekom, çeyrek finale kalabilmek için 8'li final turunda mücadele edecek.

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