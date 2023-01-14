Türk Telekom, ilk devreyi galibiyetle kapattı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 89-70 mağlup etti.



Türk Telekom'un 12 galibiyet ve 3 yenilgiyle tamamladığı ligin ilk devresinde Aliağa Petkimspor ise 5 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.



Karşılaşmanın başında 6 sayılık fark (7-13) yakalayan Türk Telekom karşısında periyodun son bölümünde daha etkili olan Aliağa Petkimspor, çeyreği 25-20 önde tamamladı.



İkinci periyoda Taylor, Jones ve Bouteille'nin sayılarıyla başlayan Türk Telekom, Chery'nin basketlerine rağmen Sestina'nın 3 sayılık basketiyle 33-32 üstünlük kurdu. Türk Telekom, soyunma odasına 40-38 önde gitti.



Üçüncü periyodun başında daha etkili olan konuk ekip, 25. dakikasını 51-43 üstün geçtiği periyotta Grant ve Taylor'ın 3 sayılık basketleriyle farkı 12 sayıya çıkardı: 47-59. Başkent temsilcisi, periyodu da 67-54 önde tamamladı.



Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u 89-70 yendi.



Üçüncü periyotta üst üste iki teknik faul alan Dorukhan Engindeniz'in oyun dışında kaldığı Aliağa Petkimspor'da atletik performans antrenörü Derya Günay da hakemler tarafından salon dışına yollandı.



Salon: ENKA



Hakemler: Mehmet Karabilecen, Semih Vural, Burak Yılmaz



Aliağa Petkimspor: İsmail Cem Ulusoy 6, Chery 22, Prewitt 5, Aldridge 6, Simmons 14, Booth 7, Ege Arar, Nusret Yıldırım 4, Dorukhan Engindeniz 6, Murat Meriç Kuntker



Türk Telekom: Rıdvan Öncel 8, Grant 20, Bouteille 11, Jones 20, Berk Demir 2, Mehmet Yağmur, Semih Erden, Taylor 16, Erkan Yılmaz 3, Sestina 9, Alihan Demir



1. Periyot: 25-20



Devre: 38-40



3. Periyot: 54-67



Diskalifiye: 28.42 Dorukhan Engindeniz (Aliağa Petkimspor)





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