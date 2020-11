Türk Telekom, deplasmanda tek sayıyla kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 108-107 yendi.



Frutti Extra Bursaspor, maça Newman ve Kadji'nin etkili oyunuyla başladı, 2'nci dakikada skoru 8-0'a getirdi. Başantrenörü Burak Gören'in bu dakikada aldığı mola ile toparlanan Türk Telekom, Wiltjer ve Johnson'ın çizgi gerisinden başarılı atışlarıyla 6. dakikada beraberliği yakaladı: 13-13. Rakibinin çizgi gerisinden bulduğu sayılara pota altından Kadji ve Jones ile karşılık veren yeşil-beyazlı ekip, ilk çeyreği 29-26 önde tamamladı.



İkinci periyoda daha iyi başlayan taraf Türk Telekom oldu ve 12. dakikada ilk defa öne geçti: 31-33. Mavi-beyazlı ekipte Wiltjer, çizgi gerisinden sayılar bulmaya devam edince 16. dakikada fark 8 sayıya çıktı: 39-47. Çeyreğin kalan bölümünde toparlanan Bursa temsilcisi, 19. dakikada skora denge getirdi: 51-51. Frutti Extra Bursaspor, soyunma odasına da 54-53 üstün gitti.



Karşılaşmanın ikinci yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği üçüncü periyotta 24. dakikayı Frutti Extra Bursaspor 66-61 önde bitirdi. Konuk ekip, alınan molanın ardından önce farkı eritti ardından 26. dakikada öne geçti: 72-74. Çeyreğin kalan bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan Türk Telekom, final periyoduna 87-81 önde girdi.



Son çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Türk Telekom, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 83-94. Munford ve Kadji ile son bölümde toparlanan yeşil-beyazlı ekip, 38. dakikada farkı eriterek maça ortak oldu: 100-100. Karşılıklı sayılarla devam eden son bölümde daha az hata yapan Türk Telekom, rakibine üstünlük kurarak maçı 108-107 kazandı.



Salon: TOFAŞ



Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Polat Parlak



Frutti Extra Bursaspor: Munford 31, Birkan Batuk, Ender Arslan 3, Kadji 34, Metin Türen 8, Ömer Can İlyasoğlu 5, Jones 5, Newman 6, Oğuz Savaş 13, Can Maxim Mutaf 2



Türk Telekom: Johnson 12, Dekker 9, Samet Geyik 2, Mcintyre 7, Wiltjer 36, Muhammed Mustafa Baygül 3, Gani Erdi Gülaslan 10, Can Korkmaz 14, Göktuğ Baş, Eric 15



1. Periyot: 29-26



Devre: 54-53



3. Periyot: 81-87