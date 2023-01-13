Türk Telekom'dan pota altına takviye

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, eski basketbolcusu Micheal Eric'i transfer etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda da Türk Telekom forması giyen Nijeryalı pivotla anlaşma sağlandı.
Geçen sezonu İspanya ekibi Unicaja Malaga'da geçiren 34 yaşındaki Eric, sezonun geri kalanında mavi-beyazlı formayı terletecek.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda da Türk Telekom forması giyen Nijeryalı pivotla anlaşma sağlandı.
Geçen sezonu İspanya ekibi Unicaja Malaga'da geçiren 34 yaşındaki Eric, sezonun geri kalanında mavi-beyazlı formayı terletecek.
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