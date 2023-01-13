Türk Telekom'dan pota altına takviye

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Türk Telekom, pota altına eski oyuncularından Michael Eric'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türk Telekom'dan pota altına takviye
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13 Ocak 2023 16:00
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, eski basketbolcusu Micheal Eric'i transfer etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda da Türk Telekom forması giyen Nijeryalı pivotla anlaşma sağlandı.

Geçen sezonu İspanya ekibi Unicaja Malaga'da geçiren 34 yaşındaki Eric, sezonun geri kalanında mavi-beyazlı formayı terletecek.

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