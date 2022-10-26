Türk Telekom'dan ikinci galibiyet

Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda Hapoel Tel Aviv'i 89-77 mağlup ederek grupta ikinci galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'dan ikinci galibiyet
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26 Ekim 2022 22:50
Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 3. haftasında Türk Telekom, sahasında İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i 89-77 yendi.

Türk Telekom, grupta ikinci galibiyetini elde ederken, haftaya lider giren İsrail ekibi ilk yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya pota altında çok iyi başlayan Hapoel Tel Aviv, ilk 3 dakikayı 10-2 önde geçti. Kenardan gelen Tony Taylor ve Erkan Yılmaz'dan skor katkısı alan Türk Telekom, çeyreğin sonunda üstünlüğü ele geçirdi ve ilk periyodu 24-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte sert savunma yapan Türk Telekom, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı 14. dakika içinde çift hanelere çıkardı: 36-25. Mavi-beyazlılar, soyunma odasına 15 sayılık avantajla 55-40 üstün gitti.

Türk Telekom, final periyoduna 73-56 önde girdi. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Türk Telekom, 6 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği maçı 89-77 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Jakup Zamojski (Polonya), Igor Dragojevic (Karadağ), Steve Bittner (Almanya)

Türk Telekom: Grant 12, Rıdvan Öncel 11, Berk Demir 2, Bouteille 18, Jones 13, Sestina 11, Taylor 8, Erkan Yılmaz 12, Semih Erden 2, Boran Güler

Hapoel Tel Aviv: Brown 2, Munford 16, Ginat 20, Tokoto 1, Horton 8, Beni, Timor 3, Ariel, Hoard 6, Zalmanson, McRae 21

1. Periyot: 24-21

Devre: 55-40

3. Periyot: 73-56

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