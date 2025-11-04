04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-083'
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-378'
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Türk Telekom'dan Eurocup'ta üst üste 4. galibiyet!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Eurocup B Grubu altıncı hafta maçında evinde Yunanistan ekibi Panionios'u 95-67 mağlup etti.

calendar 04 Kasım 2025 21:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom'dan Eurocup'ta üst üste 4. galibiyet!
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Eurocup B Grubu altıncı hafta maçında evinde Yunanistan ekibi Panionios'u 95-67 mağlup etti.

Mücadeleye etkili başlayan Türk Telekom, çeyreğin ilk 5 dakikasına Jaleen Smith'in üçlükleriyle 15-11 önde girdi. Karşılıklı sayılarla devam edilen dakikaların ardından başkent ekibi 4 sayılık farkı (22-18) korudu. Son bölümde etkisini artıran konuk ekip farkı 1'e kadar indirdi ve Türk Telekom, ilk çeyreği 24-23 önde bitirdi.

İkinci periyoda iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlanırken maçın 14. dakikasına 28-28 eşitlikle girildi. Çeyreğin orta bölümünde Simonovic ve Allman'ın bulduğu üçlüklerle Türk Telekom, farkı yeniden 4'e (34-30) çıkardı. Bu dakikadan sonra 5-0'lık seri yakalayan Panionios, maçta ikinci kez öne geçti: 34-35. Ardından 7-0'lık bir seriyle cevap veren Türk Telekom, devre arasına 44-37 üstün girdi.


Üçüncü çeyreğe Smith ile bulduğu 5 sayıyla başlayan Türk Telekom, ilk 4 dakikayı 56-45 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren başkent ekibi farkı 15'e (60-45) kadar yükseltti. Geri kalan dakikalarda rakibine sadece 1 sayı veren Türk Telekom, üçüncü periyodu 30 sayı farkla 76-46 önde tamamladı.

Son periyodun başlarında iki takım karşılıklı sayılar bulurken maçın bitimine 5 dakika 32 saniye kala 30 sayılık fark korundu: 82-52. Çeyreğin orta bölümünde iyi oyununu sürdüren Türk Telekom, karşılaşmadan 95-67 galip ayrıldı.

Bu sonuçla başkent ekibi, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Mario Majkic (Slovenya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Türk Telekom: Smith 20, Alexander 9, Doğuş Özdemiroğlu 6, Devoe 18, Berkan Durmaz, Bankston 3, Usher 13, Allman 7, Simonovic 9, Ata Kahraman, Yavuz Gültekin 5, Emircan Koşut 5

Panionios: Watson 4, Starks 11, Oikonomopoulos 2, Lewis 7, Kreuser 6, Deshields 17, Tsalmpouris 10, Gontikas 7, Gkikas 3, Patrikis

1. Periyot: 24-23

Devre: 44-37

3. Periyot: 76-46

