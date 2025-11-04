Türk Telekom'dan Eurocup'ta üst üste 4. galibiyet!

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Eurocup B Grubu altıncı hafta maçında evinde Yunanistan ekibi Panionios'u 95-67 mağlup etti.Mücadeleye etkili başlayan Türk Telekom, çeyreğin ilk 5 dakikasına Jaleen Smith'in üçlükleriyle 15-11 önde girdi. Karşılıklı sayılarla devam edilen dakikaların ardından başkent ekibi 4 sayılık farkı (22-18) korudu. Son bölümde etkisini artıran konuk ekip farkı 1'e kadar indirdi ve Türk Telekom, ilk çeyreği 24-23 önde bitirdi.İkinci periyoda iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlanırken maçın 14. dakikasına 28-28 eşitlikle girildi. Çeyreğin orta bölümünde Simonovic ve Allman'ın bulduğu üçlüklerle Türk Telekom, farkı yeniden 4'e (34-30) çıkardı. Bu dakikadan sonra 5-0'lık seri yakalayan Panionios, maçta ikinci kez öne geçti: 34-35. Ardından 7-0'lık bir seriyle cevap veren Türk Telekom, devre arasına 44-37 üstün girdi.Üçüncü çeyreğe Smith ile bulduğu 5 sayıyla başlayan Türk Telekom, ilk 4 dakikayı 56-45 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren başkent ekibi farkı 15'e (60-45) kadar yükseltti. Geri kalan dakikalarda rakibine sadece 1 sayı veren Türk Telekom, üçüncü periyodu 30 sayı farkla 76-46 önde tamamladı.Son periyodun başlarında iki takım karşılıklı sayılar bulurken maçın bitimine 5 dakika 32 saniye kala 30 sayılık fark korundu: 82-52. Çeyreğin orta bölümünde iyi oyununu sürdüren Türk Telekom, karşılaşmadan 95-67 galip ayrıldı.Bu sonuçla başkent ekibi, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.AnkaraSasa Pukl (Slovenya), Mario Majkic (Slovenya), Uros Obrknezevic (Sırbistan)Smith 20, Alexander 9, Doğuş Özdemiroğlu 6, Devoe 18, Berkan Durmaz, Bankston 3, Usher 13, Allman 7, Simonovic 9, Ata Kahraman, Yavuz Gültekin 5, Emircan Koşut 5Watson 4, Starks 11, Oikonomopoulos 2, Lewis 7, Kreuser 6, Deshields 17, Tsalmpouris 10, Gontikas 7, Gkikas 3, Patrikis24-2344-3776-46