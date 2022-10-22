Türk Telekom'dan Büyükçekmece'ye 100 sayı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 100-92 yendi.

Haber; AA
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Türk Telekom'dan Büyükçekmece'ye 100 sayı!
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22 Ekim 2022 20:17
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 100-92 mağlup etti.

Bu sonuçla Türk Telekom, ligde 3. galibiyetini aldı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 4. yenilgisini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin, Çağlar Özkan

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Crawford 14, Harris 25, Can Maxim Mutaf 13, Kulvietis 10, Metehan Akyel 3, Sajus 10, Rivers 12, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 2, Eray Aydoğan 3

Türk Telekom: Mehmet Yağmur, Rıdvan Öncel 9, Berk Demir, Taylor 18, Grant 19, Alihan Demir, Erkan Yılmaz 6, Sestina 11, Bouteille 18, Jones 19

1. Periyot: 27-20

Devre: 46-47

3. Periyot: 68-72

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