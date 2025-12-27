27 Aralık
Sivasspor-Bandırmaspor
2-0
27 Aralık
Parma -Fiorentina
1-0
27 Aralık
Nijerya-Tunus
23:00
27 Aralık
Uganda-Tanzanya
0-165'
27 Aralık
Senegal-Kongo D. Cumhuriyeti
1-1
27 Aralık
Benin-Bostvana
1-0
27 Aralık
Pisa-Juventus
22:45
27 Aralık
Udinese-Lazio
0-190'
27 Aralık
Lecce-Como
0-3
27 Aralık
Torino-Cagliari
1-2
27 Aralık
Chelsea-Aston Villa
1-166'
27 Aralık
Sarıyer-Bodrum FK
1-0
27 Aralık
West Ham United-Fulham
0-1
27 Aralık
Liverpool-Wolves
2-1
27 Aralık
Brentford-Bournemouth
4-1
27 Aralık
Arsenal-Brighton
2-1
27 Aralık
Burnley-Everton
0-0
27 Aralık
N. Forest-M.City
1-2
27 Aralık
Pendikspor-Esenler Erokspor
0-0
27 Aralık
Vanspor FK-Hatayspor
4-0
27 Aralık
Livingston-Celtic
2-4

Türk Telekom, Anadolu Efes'i sahasında devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Anadolu Efes'i 75-70 mağlup etti.

Karşılaşmaya Usher ve Simonovic'in boyalı alandan ürettiği basketlerle iyi başlayan ev sahibi takım, 3. dakikada 6-2 üstünlük sağladı. Rakibine Şehmus Hazer, Dozier ve Dessert ile karşılık veren Anadolu Efes, 5. dakikada skoru 14-8'e getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Türk Telekom, Alexander ve Doğuş Özdemiroğlu ile içeriden, Smith ile de dış atışlardan skor üreterek yeniden öne geçti ve ilk periyodu 22-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümü başa baş mücadele şeklinde geçerken Şehmus Hazer'in dış atışlardan da üretkenliğiyle konuk takım, 16. dakikada 29-29 eşitliği yakaladı. Cordinier ile dış atışlardaki yüksek performansını sürdüren Anadolu Efes 18. dakikayı 36-31 üstün geçti. Ankara temsilcisi, Doğuş Özdemiroğlu ve Devoe'nin sayılarıyla devrenin bitimine 20 saniye kala farkı 2'ye indirse de Anadolu Efes, soyunma odasına 38-36 önde gitti.


Üçüncü periyoda çok iyi başlayan konuk takım, pota altından ürettiği sayılarla 22. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 36-44. Seyircisinin de desteğiyle toparlanan başkent temsilcisi, Alexander'ın sayılarıyla 25. dakikada 44-44 eşitliği yakaladı. Türk Telekom, rakibinin top kaybında Doğuş Özdemiroğlu'nun basketiyle maçın 26. dakikasında bir kez daha öne geçmeyi başardı: 48-47. Anadolu Efes, David Mutaf ve Şehmus Hazer ile rakibine karşılık vererek skorda yeniden üstünlüğü ele geçirdi ve son çeyreğe 59-54 önde girdi.

Dördüncü periyodun başında iki takım da savunma sertliğini arttırdı. Türk Telekom, Simonovic ile pota altından, Smith ile de dış atışlardan bulduğu sayılarla maçın bitimine 3 dakika kala 69-66 öne geçmeyi başardı. Büyük çekişmenin yaşandığı son bölümde skor üstünlüğünü koruyan ve serbest atış çizgisinde hata yapmayan Türk Telekom, salondan 75-70 galip ayrıldı.

Türk Telekom, bu sonuçla ligde üst üste 8. maçını kazandı. Ankara temsilcisinde Smith, 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Anadolu Efes ise ligde son 7 maçta 6. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner

Türk Telekom: Devoe 12, Alexander 7, Usher 8, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 10, Smith 22, Berkan Durmaz 5, Trifunovic 4, Bankston 1

Anadolu Efes: Beaubois 5, Şehmus Hazer 21, Smits, Dessert 2, Dozier 6, David Mutaf 11, Ercan Osmani 4, Cordinier 12, Poirier 4, Erkan Yılmaz 2, Swider 3

1. Periyot: 22-18

Devre: 36-38

3. Periyot: 54-59

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
