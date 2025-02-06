Türk Hava Yolları, BKS Bostik karşısında avantajı kapamadı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Polonya'nın BKS Bostik takımına 3-1 mağlup oldu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Türk Hava Yolları'nın turu geçebilmesi için rövanşta öncelikle 3-0 veya 3-1 galip gelerek maçı altın sete taşıması ve ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük kurması gerekecek.
Salon: Bedzin Arena
Hakemler: Serhiy Hulka (Ukrayna), Lukas Kralovic (Slovakya)
BKS Bostik: Nowicka, Piasecka, Pacak, Laak, Borowczak, Orzylowska (Drabek, Szewczyk, Angelina, Abramajtys)
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Diana Duarte, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Çağla Akın, Ada Germen Korkmaz, Melis Durul, Karmen Aksoy)
Setler: 25-16, 20-25, 25-21, 25-12
Süre: 89 dakika (19, 26, 24, 20)
Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Türk Hava Yolları'nın turu geçebilmesi için rövanşta öncelikle 3-0 veya 3-1 galip gelerek maçı altın sete taşıması ve ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük kurması gerekecek.
Salon: Bedzin Arena
Hakemler: Serhiy Hulka (Ukrayna), Lukas Kralovic (Slovakya)
BKS Bostik: Nowicka, Piasecka, Pacak, Laak, Borowczak, Orzylowska (Drabek, Szewczyk, Angelina, Abramajtys)
Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Diana Duarte, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Çağla Akın, Ada Germen Korkmaz, Melis Durul, Karmen Aksoy)
Setler: 25-16, 20-25, 25-21, 25-12
Süre: 89 dakika (19, 26, 24, 20)