Türk Hava Yolları, BKS Bostik karşısında avantajı kapamadı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Polonya'nın BKS Bostik takımına 3-1 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Hava Yolları, BKS Bostik karşısında avantajı kapamadı
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06 Şubat 2025 00:42
Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Polonya'nın BKS Bostik takımına 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Türk Hava Yolları'nın turu geçebilmesi için rövanşta öncelikle 3-0 veya 3-1 galip gelerek maçı altın sete taşıması ve ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük kurması gerekecek.

Salon: Bedzin Arena

Hakemler: Serhiy Hulka (Ukrayna), Lukas Kralovic (Slovakya)

BKS Bostik: Nowicka, Piasecka, Pacak, Laak, Borowczak, Orzylowska (Drabek, Szewczyk, Angelina, Abramajtys)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Diana Duarte, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Çağla Akın, Ada Germen Korkmaz, Melis Durul, Karmen Aksoy)

Setler: 25-16, 20-25, 25-21, 25-12

Süre: 89 dakika (19, 26, 24, 20)

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