Türk hakemlerinin geçemediği sınav: İngilizce

Kulüpler Birliği Vakfı'nın bu sezon belli sayıda yabancı hakemin maç yönetmesini Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep etmesinin yankıları sürerken ortaya çarpıcı bir gerçek çıktı: İngilizce sorunu...



Aralık ayında, 2023'te FIFA kokartı takacak hakemleri belirleyecek TFF ve MHK, İngilizce kriziyle karşı karşıya. Bir süre önce, aralarında Süper Lig'de görev yapan isimlerin de yer aldığı birçok hakem, FIFA kokartı almak için TFF'ye adaylık başvurusu yaptı. Federasyon ve MHK, kokart almanın en önemli şartlarından olan İngilizce yeterliliği için aday hakemleri, bir kurum aracılığıyla dil sınavına soktu. Katılan hakemlerin hiçbiri İngilizce sınavını geçemedi.



3 İSİM GÜNDEMDE



TFF ve MHK, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'ın yerine FIFA listesine bir isim ekleyecek.



Zorbay Küçük'ün FIFA listesinden çıkarılacağı, boşalan 2 kontenjana Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Ali Şansalan'dan ikisinin eklenebileceği hakem kulislerinde konuşuluyor.





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