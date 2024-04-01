Türk futbolunda haftanın programı

Süper Lig'e 31, 1. Lig'e 28. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig'de 33, TFF 3. Lig'de ise 26. hafta müsabakaları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk futbolunda haftanın programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2024 13:01
Trendyol Süper Lig'de 31, Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçları yapılacak.

TFF 2. Lig'e 33, TFF 3. Lig'e ise 26. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. İki ligde de karşılaşmalar 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle hafta içine alınan profesyonel lig maçlarının programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)

20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Kalyon)

20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (BG Grup 4 Eylül)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor (Ülker)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

Trendyol 1. Lig

2 Nisan Salı

14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)

17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

3 Nisan Çarşamba:

14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Pendik)

17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)

20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

TFF 2. Lig

3 Nisan Çarşamba:

Beyaz Grup

15.00 Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor (Diyarbakır)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Altınordu (Zafer)

15.00 Esenler Erokspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Esenler Erokspor)

15.00 1461 Trabzon-Ankara Demirspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Bursaspor (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Kırklarelispor-Bucaspor 1928 (Kırklareli Atatürk)

15.00 Kırşehir Futbol-Adıyaman FK (Kırşehir Ahi)

15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor (Mersin)

15.00 ACNTURK Sigorta Vanspor FK-Ankaraspor (Van Atatürk)

Kırmızı Grup

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor (Iğdır Şehir)

15.00 GMG Kastamonuspor-Uşakspor (Gazi)

15.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)

15.00 Fethiyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Fethiye İlçe)

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Karaman FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 Etimesgut Belediyespor-Isparta 32 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Denizlispor-Sarıyer (Denizli Atatürk/Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Menemen FK-Düzce Cam Düzcespor (Menemen İlçe)

15.00 Somaspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Soma Atatürk)

TFF 3. Lig

3 Nisan Çarşamba:

1. Grup:

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 Mardin 1969-Aliağa Futbol (Mardin 21 Kasım)

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Kırıkkalegücü Futbol (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

15.00 Malatya Arguvanspor-Kepezspor (Arguvan İlçe)

15.00 Artvin Hopaspor-Edirnespor (Hopa İlçe)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-İnegöl Kafkasspor (Küçükçekmece 100. Yıl)

15.00 52 Orduspor-Karabük İdmanyurdu (Yeni Ordu)

2. Grup:

15.00 Amasyaspor FK-Pazarspor (12 Haziran)

15.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Turgutluspor (Eynesil İlçe)

15.00 Sapanca Gençlikspor-TPAO Batman Petrolspor (Sapanca Atatürk)

15.00 Hacettepe 1945-Ergene Velimeşespor (Osmanlı)

15.00 Kemerkent Bulvarspor-Silifke Belediyespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.00 Efeler 09-3Gen Holding Elazığspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

15.00 Kelkit Hürriyetspor-Karşıyaka (Kelkit İlçe)

3. Grup:

13.00 Bornova 1877-Onvo Ağrı 1970 (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Fatsa Belediyespor-Akhisarspor (Fatsa İlçe)

15.00 Sivas Dört Eylül Futbol-Belediye Kütahyaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

15.00 Osmaniyespor FK-Silivrispor (7 Ocak)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Faruk Çelik)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Darıca Gençlerbirliği (Erbaa İlçe)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kuşadasıspor (Tepecik Şenol Güneş)

4. Grup:

13.00 Muş 1984 Muşspor-Armoni Alanya Kestelspor (Muş Şehir)

15.00 23 Elazığ FK-Orduspor 1967 (Elazığ Doğukent)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Nevşehir Gazi)

15.00 İdaş Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Çatalca İzzettin)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Güneş Holding Çankayaspor (Minareli Çavuş)

15.00 Balıkesirspor-Sebat Gençlikspor (Balıkesir Atatürk)

15.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Bitexen Adana 1954 (Bergama 14 Eylül)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery