Türk futbolunda haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 31, Trendyol 1. Lig'de 28. hafta maçları yapılacak.



TFF 2. Lig'e 33, TFF 3. Lig'e ise 26. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. İki ligde de karşılaşmalar 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle hafta içine alınan profesyonel lig maçlarının programı şöyle:



Trendyol Süper Lig



2 Nisan Salı:



17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)



20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Kalyon)



20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)



3 Nisan Çarşamba:



17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (BG Grup 4 Eylül)



20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)



20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor (Ülker)



4 Nisan Perşembe:



20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)



Trendyol 1. Lig



2 Nisan Salı



14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)



14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)



17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)



20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)



3 Nisan Çarşamba:



14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Pendik)



17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)



20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)



20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)



4 Nisan Perşembe:



20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)



TFF 2. Lig



3 Nisan Çarşamba:



Beyaz Grup



15.00 Diyarbekirspor-Nazilli Belediyespor (Diyarbakır)



15.00 Hes İlaç Afyonspor-Altınordu (Zafer)



15.00 Esenler Erokspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Esenler Erokspor)



15.00 1461 Trabzon-Ankara Demirspor (Ortahisar Yavuz Selim)



15.00 Zonguldak Kömürspor-Bursaspor (Karaelmas K. Köksal)



15.00 Kırklarelispor-Bucaspor 1928 (Kırklareli Atatürk)



15.00 Kırşehir Futbol-Adıyaman FK (Kırşehir Ahi)



15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor (Mersin)



15.00 ACNTURK Sigorta Vanspor FK-Ankaraspor (Van Atatürk)



Kırmızı Grup



13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor (Iğdır Şehir)



15.00 GMG Kastamonuspor-Uşakspor (Gazi)



15.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)



15.00 Fethiyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Fethiye İlçe)



15.00 Anagold 24Erzincanspor-Karaman FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)



15.00 Etimesgut Belediyespor-Isparta 32 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



15.00 Denizlispor-Sarıyer (Denizli Atatürk/Ev sahibi takım seyircisiz)



15.00 Menemen FK-Düzce Cam Düzcespor (Menemen İlçe)



15.00 Somaspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Soma Atatürk)



TFF 3. Lig



3 Nisan Çarşamba:



1. Grup:



15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Ayvalık Hüsnü Uğural)



15.00 Mardin 1969-Aliağa Futbol (Mardin 21 Kasım)



15.00 Tarsus İdman Yurdu-Kırıkkalegücü Futbol (Tarsus Burhanettin Kocamaz)



15.00 Malatya Arguvanspor-Kepezspor (Arguvan İlçe)



15.00 Artvin Hopaspor-Edirnespor (Hopa İlçe)



15.00 Küçükçekmece Sinopspor-İnegöl Kafkasspor (Küçükçekmece 100. Yıl)



15.00 52 Orduspor-Karabük İdmanyurdu (Yeni Ordu)



2. Grup:



15.00 Amasyaspor FK-Pazarspor (12 Haziran)



15.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Turgutluspor (Eynesil İlçe)



15.00 Sapanca Gençlikspor-TPAO Batman Petrolspor (Sapanca Atatürk)



15.00 Hacettepe 1945-Ergene Velimeşespor (Osmanlı)



15.00 Kemerkent Bulvarspor-Silifke Belediyespor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)



15.00 Efeler 09-3Gen Holding Elazığspor (Ahmet Yaşar Kocabıyık)



15.00 Kelkit Hürriyetspor-Karşıyaka (Kelkit İlçe)



3. Grup:



13.00 Bornova 1877-Onvo Ağrı 1970 (Bornova Aziz Kocaoğlu)



15.00 Fatsa Belediyespor-Akhisarspor (Fatsa İlçe)



15.00 Sivas Dört Eylül Futbol-Belediye Kütahyaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)



15.00 Osmaniyespor FK-Silivrispor (7 Ocak)



15.00 Karaköprü Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Faruk Çelik)



15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Darıca Gençlerbirliği (Erbaa İlçe)



15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Kuşadasıspor (Tepecik Şenol Güneş)



4. Grup:



13.00 Muş 1984 Muşspor-Armoni Alanya Kestelspor (Muş Şehir)



15.00 23 Elazığ FK-Orduspor 1967 (Elazığ Doğukent)



15.00 Nevşehir Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Nevşehir Gazi)



15.00 İdaş Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Çatalca İzzettin)



15.00 Bursa Yıldırımspor-Güneş Holding Çankayaspor (Minareli Çavuş)



15.00 Balıkesirspor-Sebat Gençlikspor (Balıkesir Atatürk)



15.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Bitexen Adana 1954 (Bergama 14 Eylül)





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