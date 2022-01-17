Türk boksunda hedef Tokyo Olimpiyatları'ndaki başarının kalıcı olması

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda madalya sayısını artırmak olduğunu söyledi.



Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli'nin altın, Buse Naz Çakıroğlu'nun ise gümüş madalya kazanmasının ardından Türk boksunda hedefler ve beklentiler yükseldi.



Gözgeç, AA muhabirine, 2024 yılında olimpiyatlarının Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde düzenleneceğini söyledi.



Boksta son 5 yılı çok iyi geçirdiklerini vurgulayan Gözgeç, "Planlı, programlı çalışmaların ışığında istediğimiz hedeflere ulaşmış olduk. Zaten dünya ve Avrupa'da iyi yerdeyiz. Birçok başarımız da var ama olimpiyatlarda başarımız yoktu. Hedefimiz olimpiyatlardı, o hedefimizi tutturduk. Türk boks tarihinde altın madalya almakla bunu taçlandırdık. Tarih yazıldı." ifadesini kullandı.



- Hedef madalya sayısını artırmak



Tokyo Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun tarih yazdığına işaret eden Gözgeç, şunları kaydetti:



"Hem memnunuz hem mutluyuz. Zor olan başarıyı yakaladık ama asıl zor olan bizim orada kalmamız. Orada kalıcı olmak istiyoruz. 2024'te altın ve madalyaların sayısını çoğaltmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konuda sözümüz var. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları, uzun vadeli olarak da 2028 Los Angeles Olimpiyatları."









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