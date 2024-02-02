Türk basketbolunda haftanın maç programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 19, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 22. hafta maçlarıyla devam edilecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç ligde haftanın programı şu şekilde:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



3 Şubat Cumartesi:



15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş Emlakjet (Pamukkale Üniversitesi)



18.00 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)



20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)



4 Şubat Pazar:



13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-TOFAŞ (Muradiye)



15.30 Aliağa Petkimspor-Reeder Samsunspor (Enka)



18.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)



20.30 Fenerbahçe Beko-Galatasaray Ekmas (Ülker)



5 Şubat Pazartesi:



19.00 Darüşşafaka Lassa-Çağdaş Bodrumspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Bugün:



14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-İlkem Yapı Tarsuspor (Ahmet Cömert)



14.00 OGM Ormanspor-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)



14.00 Çankaya Üniversitesi-Emlak Konut (Ankara)



14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın (Metro Enerji)



14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Menderes)



3 Şubat Cumartesi:



16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Bursa Uludağ Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)



18.00 ÇBK Mersin-Beşiktaş (Servet Tazegül)



Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi



Bugün:



15.00 Konyaspor-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)



16.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kapaklıspor (Edip Buran)



18.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Fenerbahçe Koleji Novotel (TOBB ETÜ)



3 Şubat Cumartesi:



14.45 Sigortam.net-OGM Ormanspor (BJK Emlakjet)



16.30 Gaziantep Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Karataş Şahinbey)



17.30 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Iğdır Kazım Karabekir)



18.15 Çayırova Belediyesi-Esenler Erokspor (Çayırova)



4 Şubat Pazar:



14.00 Pizza Lazza Haremspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Şehit Mustafa Özel)



5 Şubat Pazartesi:



18.00 Semt77 Yalovaspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (90. Yıl)



