Türk basketboluna Mehmet Yağmur damgası

Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Türk Telekom konuk ettiği Konyaspor'u 99-93 yenerken, Ankara temsilcisinden Mehmet Yağmur 500'üncü maçına çıktı. Karşılaşma öncesinde kendisine plaket takdim edilen 35 yaşındaki oyun kurucu, "İlki kadar heyecanlıyım" dedi.



Sezon başında Beşiktaş Emlakjet'ten ayrılarak Türk Telekom'a transfer olan Mehmet Yağmur, Konyaspor maçıyla beraber kariyerindeki 500'üncü maçını oynarken kulübü Türk Telekom tarafından plaket ile onore edildi.



"BASKETBOL AŞKIYLA ACIKTIĞIM 500 MAÇ"



20'nci sezonu ile ilgili hislerini dile getiren Mehmet Yağmur, "500, 499'dan büyüktür evet ama benim için çok daha büyük. 20 sene beni ben yapan, şimdi dönüp baktığımda çocukluktan gençliğe ve gençlikten erişkinliğe belki de biraz erken hazırlayan her biri ayrı bir öğrenim olan, her birinde farklı bir görevle ama hep aynı basketbol aşkıyla çıktığım tam 500 maç..." ifadelerini kullandı.



"HAYALLERİM ÇOK BÜYÜK"



500'üncü maçının ilki kadar heyecanlı olduğunu dile getiren başarılı sporcu, "Türk Telekom ve Erdem Can önderliğinde bu sezon bir başka heyecanlı. Daha şimdiden büyük hedeflere yürüyebilecek bir takım olduğumuzun sinyallerini bugün başka bir tecrübeyle görebiliyorum. İnanır mısınız öğrenmeye ve biriktirmeye devam ediyorum. Tek hayalim bu birikimim ile tecrübemi, gençlere ve Türk basketboluna geri vermek.Hayallerim çok büyük, ülkemizin potansiyeli çok daha büyük ve gençliğimiz pırıl pırıl. Beni 20 senedir sahada izleyen ailem, dostlarım, büyüklerim ve kardeşlerim... Bu hikaye daha yeni başlıyor" şeklinde konuştu.



1987 doğumlu Mehmet Yağmur'un 20 sezonda oynadığı takımlar ise şu şekilde:



2003 - 2007 Karşıyaka



2007 - 2009 Beşiktaş



2009 - 2010 Tofaş



2010 - 2011 Türk Telekom



2011 - 2012 Beşiktaş



2012 - 2013 Olin Edirne



2013 - 2014 Beşiktaş



2014 - 2017 Darüşşafaka



2017 - 2018 Galatasaray



2018 - 2019 İstanbul BŞB



2019 - 2020 İTÜ BB



2020 - 2022 Beşiktaş



2022 - Türk Telekom

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ