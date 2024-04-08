Turgutluspor şampiyonluk yarışına havlu attı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Turgutluspor art arda aldığı kötü sonuçlar sonrası yarışa havlu attı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Turgutluspor şampiyonluk yarışına havlu attı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2024 13:14
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon başından beri şampiyonluk yarışından kopmayan Turgutluspor 2 maçta geriledi. Hafta içinde ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı deplasmanda Eynesil Belediyespor'a 4-2 yenilen Turgutlu, Ramazan Çelik'in yerini göreve getirilen Eray Gülay yönetimindeki ilk sınavda da evinde Amasyaspor FK önünde 1-1'lik beraberliği 87'nci dakikada kurtarabildi.

Son 5 maçta 1 kez galip gelebilen Turgutluspor, bu karşılaşma öncesi teknik heyeti değiştirdikten sonra futbolculardan Hakkı İsmet, Fatih, Taha, Recep, Emre, Şahin ve Cihan'ı da kadro dışı bırakıp takımdan yolladı.

Grupta 47 puanla dördüncülüğe gerileyen kırmızı-siyahlı ekip kendisi için bitime 2 maç kala lider Batman Petrolspor'un 6 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında havlu attı. Puan tablosunda dördüncü sıraya gerileyen Turgutluspor aylarca koruduğu grup ikinciliğini de zora soktu.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery