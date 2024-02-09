Turgutluspor ile Karşıyaka kritik sınavda

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka ile Turgutluspor cumartesi günü çok kritik Ege derbisinde Turgutlu'da rakip olacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.



Ligde son 4 maçını kazanıp geçen hafta Turgutluspor'u sollayarak lider Batman Petrolspor'un gerisinde ikinci sıraya yerleşen Karşıyaka'nın 35 puanı bulunuyor. Geçen hafta Elazığspor deplasmanından eli boş dönen Turgutluspor ise Kaf-Kaf'ın 2 puan gerisinde üçüncü basamakta yer alıyor.



Grupta 37 puanlı lider Batman Petrolspor ise pazar günü sahasında 31 puanla dördüncü sırada yer alan Elazığspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi Turgutluspor'da Emre Çölgeçen ve Hamit cezalı, Yiğit Utku Gök ise Somaspor'a satıldı. Karşıyaka'da Pazarspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen stoper İsmail'in cezası sona erdi. Savunma hattında forma giyen Erdinç'in de sakatlığı geçti. Yeşil-kırmızılı ekipte Turgutlu deplasmanı öncesi takımda eksik oyuncu bulunmuyor



