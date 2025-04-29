TUR 2025'in Kraliçe Etabı bisikletle Muğla'yı dünyaya tanıtacak

TUR 2025'in en zorlu parkuru Marmaris-Akyaka etabında hem bisikletçiler ter dökecek hem Muğla'nın eşsiz doğası dünyaya tanıtılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TUR 2025'in Kraliçe Etabı bisikletle Muğla'yı dünyaya tanıtacak
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29 Nisan 2025 14:41

Türkiye'nin adını uluslararası spor arenasında duyuran, dünyaca ünlü bisikletçilerin pedal çevirdiği 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2025) Muğla'nın doğal ve kültürel güzellikleri tanıtılacak. 

Türkiye Bisiklet Turu'nun bugünkü Fethiye-Marmaris etabının ardından yarın yarışın en zor parkuru olarak kabul edilen Marmaris-Akyaka (Kıran) arasındaki "Kraliçe Etabı" geçilecek.

TUR-2025'in en zorlu parkuru "Kraliçe Etabı"nda 115,4 kilometrelik yarışta bisikletçiler, son 9 kilometresi yüzde 10 ortalama eğime sahip deniz seviyesinden 908 metreye uzanan zorlu tırmanışta pedal çevirecek.

Canlı yayınların 5 kıtada 190 ülkede gösterileceği turda, Muğla'nın masmavi koyları, ormanları, tarihi ve kültürel alanları tanıtılacak.

Turun Fethiye-Marmaris etabında Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz, nesli koruma altındaki caretta carettalar ve Dalyan deltası izleyicilere görsel şölen sunacak. Bölgedeki Kaunos Antik Kenti hakkında bilgi aktarılacak.

Marmaris-Akyaka (Kıran) etabında da denize açılan orman yolları, yelken rotaları, uçurtma sörfü gibi görüntüler arka fonda bisikletçilere eşlik edecek. Bu etapta Kadın Azmağı Deresi, Akyaka, Sarnıç ve Turnalı sahilinin eşsiz koyları ekrana yansıyacak.

- "Gökova Körfezi hem bisikletçileri hem izleyicileri büyüleyecek"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Türkiye ve dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Turun 3 etabının Muğla'dan geçeceğini belirten Akbıyık, "Muğla yeryüzü cenneti, turizmde Türkiye'nin göz bebeği. Özellikle 'Kraliçe Etabı'nın koşulacağı Gökova Körfezi hem bisikletçileri hem izleyicileri büyüleyecek. Bu tırmanış hem zorlu hem keyifli olacak. Bu güzelliklerin görülmesi de Muğla turizmine önemli katkı sağlayacak." dedi.

Muğla'nın Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları gibi birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını vurgulayan Akbıyık, kentte yapılan ulusal ve uluslararası organizasyonların tanıtıma çok büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Önceki yıllarda gösterilen Babadağ etabının yüzlerce spor kanalında canlı olarak 1 milyar kişiye ulaştığına dikkati çeken Akbıyık, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu hem ülkemiz hem Muğla'mız için çok başarılı bir organizasyon. 3 etabı Muğla'mızda olacak. Bu ilimizin tanıtımı anlamında çok önemli. Potansiyellerimiz çok yüksek. Dünyanın en güzel koylarına sahibiz. Denizimiz, ormanlarımız çok güzel." diye konuştu.

Muğla'nın doğal güzelliklerinin yanında tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de öne çıktığını belirten Akbıyık, bu organizasyonda antik kentlerin de tanıtımının yapılacağını kaydetti.

Geçen yıllarda tanıtımı yapılan Ölüdeniz'in zorlu tırmanışının bisiklet tutkunlarının gözde parkuru olmaya başladığını söyleyen Akbıyık, bu yıldan sonra da Akyaka Kıran'ın zorlu parkurunun bisikletçilerin rotasına girmesini beklediklerini ifade etti.

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