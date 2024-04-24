Tunceli'de öğrenciler Munzur Çayı ve Keban Baraj Gölü'nde su sporlarıyla tanışıyor

Tunceli'de su sporlarına ilgi duyan öğrenciler, Munzur Çayı ve Keban Baraj Gölü'nde yaptıkları antrenmanlarla yeteneklerini geliştiriyor.



El değmemiş birçok doğal güzelliğe sahip kentte, hizmete sunulan tesisler sayesinde sportif faaliyetler her geçen yıl yaygınlaşıyor.



Kentin Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü ile Ovacık ilçesinde kaynağı bulunan Munzur Çayı da rafting ve kano sporuna uygunluğuyla dikkati çekiyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de bu kapsamda şehirdeki ilkokul ve liselerde eğitim gören öğrencileri, su sporlarıyla tanıştırmak amacıyla belirli dönemlerde projeler hayata geçiriyor.



Öğrenciler, Pertek Su Sporları Merkezi ve il merkezindeki Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi'nde eğitim görüyor.



İlk olarak antrenörlerinden teorik bilgiler alan 13-17 yaş aralığındaki sporcular, daha sonra gruplar halinde rafting botlarına binmeyi ve kürek çekmeyi öğreniyor.



- Yurt içi ve yurt dışı müsabakalara hazırlanıyorlar



Birkaç aylık çalışmanın sonunda raftingde gelişen öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen müsabakalara da katılma fırsatı buluyor.



Antrenör Mustafa Ali Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin nehirleri ve gölleriyle su sporlarına uygun bir yer olduğunu söyledi.



Türkiye'nin birçok ilinde öğrenciler için rafting temel eğitim kampları açtıklarını belirten Akbulut, şöyle konuştu:



"Bu kamplarda ilk defa raftingle tanışan ve daha önce bu spora başlamış sporcularımızı bir araya getirdik. Onları başlangıçta temel eğitim programına tabi tuttuk ve rafting sporu hakkında bilgilendirme yaptık. Şu anda da öğrencilerimizle raftingin ileri teknik eğitimleriyle ilgili çalışmalara devam ediyoruz."



- Serhat Yıldız: "Antrenmanlar durgun ve akarsularda yapılıyor"



Pertek Su Sporları Merkezi'nde görevli antrenör Serhat Yıldız da kentte aktif olarak kano ve rafting branşında sporcuların yetiştirildiğini anlattı.



Sporcu sayılarını artırmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldız, "Şu an Pertek Su Sporları Merkezi'ndeki antrenmanlara katılan 30 kanocu ve 35 de rafting sporcusu var. Tunceli merkezde ise 30 rafting sporcumuz var. Antrenmanlar hem durgun hem de akarsularda yapılıyor." ifadelerini kullandı.





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