Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'a geri döndü!

Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'yı getirdiğini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'a geri döndü!
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04 Eylül 2023 15:21
Son güncelleme 04 Eylül 2023 15:23
Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'yı getirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Buhayali gerçekleştirmenin zamanı geldi. Evine hoş geldin şampiyon." ifadeleri kullanıldı.

TFF 2. LİG'DE ŞAMPİYON OLDU

Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunun son bölümünde Sakaryaspor'un başına ikinci kez geçmiş ve TFF. 2. Lig'de şampiyon yapmıştı.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU SAKARYA İLE YAŞADI

Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta olan Sakaryaspor'da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 84 puan toplayarak 2,17 puan ortalaması yakalamıştı. Ayrıca teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını da kazanmıştı.

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