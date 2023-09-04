Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'a geri döndü!

Sakaryaspor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'yı getirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Buhayali gerçekleştirmenin zamanı geldi. Evine hoş geldin şampiyon." ifadeleri kullanıldı.
TFF 2. LİG'DE ŞAMPİYON OLDU
Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunun son bölümünde Sakaryaspor'un başına ikinci kez geçmiş ve TFF. 2. Lig'de şampiyon yapmıştı.
İLK ŞAMPİYONLUĞUNU SAKARYA İLE YAŞADI
Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta olan Sakaryaspor'da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 84 puan toplayarak 2,17 puan ortalaması yakalamıştı. Ayrıca teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını da kazanmıştı.
Yapılan açıklamada, "Buhayali gerçekleştirmenin zamanı geldi. Evine hoş geldin şampiyon." ifadeleri kullanıldı.
TFF 2. LİG'DE ŞAMPİYON OLDU
Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunun son bölümünde Sakaryaspor'un başına ikinci kez geçmiş ve TFF. 2. Lig'de şampiyon yapmıştı.
İLK ŞAMPİYONLUĞUNU SAKARYA İLE YAŞADI
Tuncay Şanlı, 2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta olan Sakaryaspor'da 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 84 puan toplayarak 2,17 puan ortalaması yakalamıştı. Ayrıca teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını da kazanmıştı.