Tugay Kerimoğlu'ndan Muslera iddiası!

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray - Dinamo Kiev karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tugay Kerimoğlu'ndan Muslera iddiası!
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21 Ocak 2025 23:30
Son güncelleme 21 Ocak 2025 23:31
Tugay Kerimoğlu, TRT Spor'da Galatasaray - Dinamo Kiev karşılaşmasını değerlendirdi.

Tugay Kerimoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Benim her zaman bakış açım şudur. Bir camiaya 13-14 sene hizmet etmiş insanlar efsanedir. Yeri geldiğinde fedakarlık yaptı, ayağı kırıldığında herkes vazgeçerken o vazgeçmedi, elindeki kırıklara rağmen iğnelerle oynadı. Bir oyuncuyu anlamak çok önemlidir. Tepkiler olabilir ana bu fedakarlıklar hatırlanmalı. Kötü goller yenilebilir ama kurtardığı goller daha fazladır."

"Ben bu camiayı biliyorsam; Cumartesi günü bu stat Muslera diye inler. Bu camiaya verdikleri ortada, sahiplenirler. Bu büyük bir problem gibi gösterilmemesi lazım. İçeride bu durum çözülür."

"HER DAKİKA HEDEFE YÖNELİK OYNANMAZ"

"İzlediğimiz oyun keyif veriyor ama defansif anlamda çok keyifsiz anlarımız var. Oyunun belli bölümlerinde kopmalar oluyor. Her dakika hedefe yönelik oyun oynanmaz. Kulübeden hamleniz yoksa düşüşler başlar. 3-1'i bulduktan sonra topun değerini bilip pas oyununa çevirmeniz gerek."

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