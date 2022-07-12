Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Tugay Kaçar'ın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, önceki sezon takımda forma giyen 28 yaşındaki Kaçar ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
TUGAY ÇAKAR'IN OYNADIĞI TAKIMLAR
Futbola Turan İdmanyurdu'nda başlayan Kaçar, Yukatel Denizlispor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Giresunspor ve Gaziantep FK takımlarında da forma giymişti.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Tugay Kaçar, geçen sezon toplam 23 maçta 1047 dakika süre aldı. TFF 1. Lig'de 22 maçta 1 gol 2 asist üreten futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda görev aldığı tek maçta skora katkı veremedi.
TUGAY ÇAKAR'IN OYNADIĞI TAKIMLAR
Futbola Turan İdmanyurdu'nda başlayan Kaçar, Yukatel Denizlispor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Giresunspor ve Gaziantep FK takımlarında da forma giymişti.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Tugay Kaçar, geçen sezon toplam 23 maçta 1047 dakika süre aldı. TFF 1. Lig'de 22 maçta 1 gol 2 asist üreten futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda görev aldığı tek maçta skora katkı veremedi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ