Tudor'un koltuğu Jorge Jesus'a

Marsilya'da Hırvat teknik direktör ile yollar ayrıldıktan sonra yeni adayın Jorge Jesus olduğu iddia edildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tudor'un koltuğu Jorge Jesus'a
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2023 09:55
Son güncelleme 07 Haziran 2023 09:56
Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrilmişken, Fransız basınından ilginç bir iddia geldi.

Marsilya'da teknik direktör İgor Tudor ile yollar ayrılmıştı.

Çıkan haberbere göre, Fransız temsilcisi takımı gelecek sezon Jorge Jesus'a emanet etmeyi planlıyor.

Haberde deneyimli çalıştırıcının sezon bitiminde Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Marsilya'nın başına geçeceği bilgisi verildi.

Jesus için özel bir transfer bütçesi ayrıldığı da kaydedildi. Portekizli çalıştırıcıya Brezilya'dan da teklifler geliyor. Sezon sonunda kararını verecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery