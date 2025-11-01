01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-0
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
0-173'
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
0-1
01 Kasım
Cremonese-Juventus
1-290'
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-0
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
3-072'
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
3-2
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
2-076'
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-1
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
3-0
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
4-0
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

TSYD Ankara Binicilik Kupası'nda ilk günün kazananları

TSYD Ankara Şubesi ve Ahal Teke Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Binicilik Kupası'nın ilk gününde, 110 cm ve 120 cm kategorilerinde toplam 17 sporcu mücadele etti. Nil Çetin ve Mahmut Kaan Doğan birincilik kürsüsüne çıktı.

calendar 01 Kasım 2025 21:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ile Ahal Teke Atlı Spor Kulübü'nün düzenlediği TSYD Ankara Binicilik Kupası'nın ilk günü tamamlandı.

Ahal Teke Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda iki kategoride düzenlenen yarışmalara 17 sporcu katıldı.

Kupanın 110 santimetre kategorisinde "Algoraab" adlı atıyla Nil Çetin birinci olurken Nil Toros ikinci, Ahmet Tunahan İlhan ise üçüncü sırada tamamladı.

120 santimetre kategorisinde birinci sırayı "Moos" isimli atıyla Mahmut Kaan Doğan elde ederken Cankat Özdeş ikinci, Ramazan Akçatepe de üçüncü oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
