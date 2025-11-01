TSYD Ankara Binicilik Kupası'nda ilk günün kazananları

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ile Ahal Teke Atlı Spor Kulübü'nün düzenlediği TSYD Ankara Binicilik Kupası'nın ilk günü tamamlandı.
Ahal Teke Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda iki kategoride düzenlenen yarışmalara 17 sporcu katıldı.
Kupanın 110 santimetre kategorisinde "Algoraab" adlı atıyla Nil Çetin birinci olurken Nil Toros ikinci, Ahmet Tunahan İlhan ise üçüncü sırada tamamladı.
120 santimetre kategorisinde birinci sırayı "Moos" isimli atıyla Mahmut Kaan Doğan elde ederken Cankat Özdeş ikinci, Ramazan Akçatepe de üçüncü oldu.
