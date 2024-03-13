Tristan Vukcevic, Washington Wizards yolcusu

Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic, Tristan Vukcevic'in sözleşmesindeki çıkış maddesini kullandığını ve kariyerini NBA'de sürdürmek üzere takımdan ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tristan Vukcevic, Washington Wizards yolcusu
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13 Mart 2024 12:23
Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic, Tristan Vukcevic'in sözleşmesindeki çıkış maddesini kullandığını ve kariyerini NBA'de sürdürmek üzere takımdan ayrıldığını duyurdu.

Meridian Sports'un iddialarına göre Vukcevic, Washington Wizards ile sözleşme imzalayacak!

Vukcevic, 2023 NBA Draftı'nda Wizards tarafından 42. sırada seçilmişti. 21 yaşındaki oyuncunun bu sezon takımla ilk maçına çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.

Vukcevic bu sezon Partizan formasıyla çıktığı 12 EuroLeague maçında ortalama 9 dakika süre alırken, 4,2 sayı, 2,3 ribaund ve 5,1 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.

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