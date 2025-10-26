27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Tribün "Hesap ver" dedi, Sergen Yalçın konuşmaya gitti!

Beşiktaş tribünleri, Kasımpaşa maçı sonrası takıma ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi! Sergen Yalçın daha sonra tribünlere gitti.

calendar 26 Ekim 2025 22:07 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 23:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: DHA
Tribün 'Hesap ver' dedi, Sergen Yalçın konuşmaya gitti!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş tribünleri, takıma ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.
"SERGEN GELECEK, HESAP VERECEK!"

Taraftarlar, "Şampiyonluk gitti, aferin çocuklar!" ve "Sergen gelecek hesap verecek!" şeklinde tezahüratlar yaptı.

ORKUN KÖKÇÜ'YE DE TEPKİ!

Öte yandan Orkun Kökçü'yi tribünlere çağıran Beşiktaş tribünleri, siyah-beyazlı futbolcuya da büyük tepki gösterdi.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNE GİTTİ

Sergen Yalçın, taraftarların çağrısı üzerine tribüne gitti açıklamalarda bulundu.

Taraftarlarla konuşan Sergen Yalçın "Taraftar bu camianın gerçek sahibidir. Bunu sakın unutmayın. Benimle beraber iyi günü de kötü günü de gördünüz. dedi.

Tribünlerden gelen "Oyun istiyoruz hocam. Biz en kötü gününde de yanındayız senin hocam." sözlerine Sergen Yalçın "Allah razı olsun" yanıtı verdi.

Açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın "Biz böyle gitmesini tabii ki istemiyoruz ama sonuçta oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zor sezon olacağını, acı çekeceğimizi söyledim. Önümüzde kolay bir sezon yok. Siz de benim gibi mevcut durumun farkındasınız. Anlayın, her şeyi burada anlatamam ama kolay değil. Her maçı kazanmak için söz veriyoruz. Lütfen biraz sabırlı olun ve destek verin. Keşke her şey sizin anlattığınız kadar kolay olsa ama olmuyor. Biraz zaman, sabır lazım." dedi.

Sergen Yalçın ayrıca "İnşallah Fenerbahçe maçında sizin istediğiniz olur ve telafi ederiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sergen Yalçın, tribünlere "Benden isteğiniz varsa söyleyin" dedi. "Biz size inanıyoruz. Galibiyet, mağlubiyet önemli değil. Biz ruh istiyoruz. Çaba göremiyoruz. Oyun istiyoruz." yanıtı alan Sergen Yalçın "Ben de onu istiyorum" dedi ve soyunma odasına gitti.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
