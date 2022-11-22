Triatlonda hedef Türkiye'nin en bilinir 10 federasyonundan biri olmak

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, olimpik branş olan triatlonu Türkiye'de en bilinir 10 federasyon içine sokmak istediklerini söyledi.Bayram Yalçınkaya, AA Spor Sohbetleri'nde geride kalan sezonu, gelecek yıl yapacakları önemli organizasyonları ve hedeflerini anlattı.Henüz branş olarak istedikleri noktada bulunmadıklarını ancak ekip olarak çok iyi bir gelişim sergilediklerini vurgulayan Yalçınkaya, "Kurumsal olarak ISO 9001 standartlarını uygulamak istiyoruz. Triatlonu lisanslı sporcu sayısı ve bilinirlik açısından Türkiye'deki ilk 10 federasyon arasına sokmak istiyoruz. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çok eğlenceli bir branş. İnsanlar son zamanlarda ekstrem sporlara yöneldi. Traitlona çok ilgi duyacaklarına inanıyorum. İçimizde üç branş var. Çeşitlilik oluşturabildiğimizden dolayı sürekliliğimiz artıyor. Bisikletten sıkılınca koşuda, koşudan sıkılınca yüzmede o istediğiniz heyecanı bulabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.Bayram Yalçınkaya, milli triatletler Gültigin Er ve Enes Kızılcık'ın olimpik destek programı kapsamında uzun süredir İspanya'da çalıştığını hatırlatarak, şöyle konuştu:"2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda olacağımıza inanıyoruz. Her ülkeden maksimum iki kadın, iki erkek sporcu olimpiyata katılabiliyor. Bazı sporcular, olimpiyat puanını toplamasına rağmen kendi ülkelerinde ilk ikiye giremedikleri için olimpiyata katılamıyor. Bizim de bu rekabeti 2028 için kendi ülkemizde oluşturabilmemiz lazım. Bakanlığımız tarafından bu sene olimpik sporcu harçlığı sistemi başladı. Yıldızlar, gençler ve elit kategorisinde olimpik destek ya da TOHM'dan katkı alamayan sporcularımıza harçlık bağlandı. Bu da sporcularımıza önemli bir destek. Biz de performans destek sistemi üzerinde çalışıyoruz. Olimpik takımla birlikte yer alamayan ama gelecek vadeden sporcularımıza seviyelerine göre bütçe ayıracağız."Hedefin uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, "Olimpik destek programı Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sağlamış olduğu güzel bir proje. Bu projeden destek alan iki sporcumuz var. Bu sporcular, İspanya'da 1,5 yıldır antrenman yapıyor. Biz bu projeye eğitim ve vizyon projesi olarak bakıyoruz. Üst düzey antrenörlerle çalışıp üst düzey sporcularla yarışıyorlar. Orada aldıkları disiplini Türkiye'deki sporcularımıza da aktarıyorlar. Geçen yıl gençlerimizi ve antrenörlerimizi gelişimleri için kampa gönderdik. Bu projeden önce sporcularımızdan biri dünya sıralamasında 800. sıralardaydı diğeri de 900. sıralardaydı. Şimdi birisi 243'üncü, diğeri de 303'üncü sıraya kadar yükseldi.Bu gelişimler bizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.Bayram Yalçınkaya, gelecek yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında triatlon olarak iki büyük uluslararası organizasyona imza atacaklarını anlatarak, "Cumhuriyetimizin 100. yılında iki büyük uluslararası yarış gerçekleştireceğiz. Balıkesir'de yapacağımız Avrupa Şampiyonası ve Boğaziçi'nde yapacağımız Challenge İstanbul Triatlonu. Kayıtları 1500-2000 arasında sınırlayacağız. Büyük bir oranda uluslararası katılım olacak." dedi.Challenge Family ile yaptıkları anlaşmanın önemini vurgulayan Yalçınkaya, sözlerine şöyle devam etti:"Triatlonda Ironman de çok önemli bir marka. Challenge, aynı Ironman gibi dünyada birçok organizasyona imza atıyor. Bu anlaşmayla triatlon daha fazla göz önünde olacak. Ülkemize de çok ciddi bir spor turizmi katkısı olacak. Antalya'da yapılan Ironman organizasyonunda bu katkıyı görüyoruz. Challenge'yle iki organizasyon planlıyorduk. Gelecek yıl 14 Mayıs'ta planladığımız Gelibolu Yarışı'nı Türkiye'deki seçim sürecinden dolayı erteleyeceğiz. Bir cruise gemiyle anlaşıp İstanbul'dan insanları 8 saatlik mavi tur yolculuğuyla yarış alanına getirecektik. Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle cruise gemiyle anlaşıp risk almak istemedik. Son dakika iptali bizi sıkıntıya sokabilirdi. Bu yüzden 3 Eylül 2023'te gerçekleştireceğimiz İstanbul'daki Boğaziçi Triatlonu'nu Challenge Family ile yapacağız."Avrupa Triatlon Federasyonu tarafından gelecek yıl için Türkiye'de yapılacak üç organizasyonun açıklandığını hatırlatan Yalçınkaya, "Mersin Yenişehir'de nisan ayında gençler ve ümitler kategorisinde Avrupa Kupası, ağustos ayında Balıkesir'de Avrupa Şampiyonası yapacağız. Balıkesir'deki parkur çok beğenildi. Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir organizasyonu orada gerçekleştireceğiz. Alanya'da yıl sonunda yapacağımız Avrupa Kupası da var." diye konuştu.Bayram Yalçınkaya, federasyon olarak 2022 yılında gerçekleştirdikleri Bölgesel Lig'in önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Yarışlar için Türkiye'yi 14 bölgeye böldük. Bu 14 bölgeyi birbirine yakın illerde belirledik. Bu sene hedefimiz, 6 bölgede başlamaktı. 2024'te 10 bölgeye, 2024'ten sonra ise 14 bölgeye ulaşmaktı hedefimiz. Bu sene Bölgesel Lig'de ilk yılımız olmasına rağmen hedefimizi geçip 10 bölgede yarışlarımızı yaptık. Bu proje sayesinde 9-12 yaş arası 300'e yakın lisanslı sporcu sayımız, 1300'e ulaştı. Eksiklerimiz var, bunlar üzerinde de çalışıyoruz. Şırnak, Diyarbakır, Batman illerinden sporcularımız bölge finallerine kaldı. Onların katılımı bizi çok mutlu etti. Bu sene Güneydoğu'da antrenör kursları yaparak o bölgeyi daha da destekleyeceğiz. Böylece potansiyel sporcu sayımız bu bölgemizden daha fazla olacak."