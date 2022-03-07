Trezeguet'ten 4. maçında 4. gol!

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Mısırlı oyuncu Trezeguet, turuncu-lacivertli formayla çıktığı 4. maçta 4. golünü Beşiktaş karşısında attı.
Trezeguet, Çaykur Rizespor'a 2, VavaCars Fatih Karagümrük'e 1 gol atarken, Gaziantep FK maçında gol sevinci yaşayamamıştı.
Kasımpaşa'da başarılı bir Süper Lig kariyeri yaşayan Trezeguet, 2019 yazında 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya gitti. 27 yaşındaki Mısırlı hücumcu, Başakşehir tarafından sezon sonuna kadar kiralandı.
Trezeguet, Çaykur Rizespor'a 2, VavaCars Fatih Karagümrük'e 1 gol atarken, Gaziantep FK maçında gol sevinci yaşayamamıştı.
Kasımpaşa'da başarılı bir Süper Lig kariyeri yaşayan Trezeguet, 2019 yazında 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya gitti. 27 yaşındaki Mısırlı hücumcu, Başakşehir tarafından sezon sonuna kadar kiralandı.