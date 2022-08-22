Trabzonspor'un sezon başı transferlerinden Mahmud Trezeguet, inanılmaz potansiyelini henüz sahaya yansıtamadı. Bu bölgenin efsane ismi Anthony Nwakaeme'nin ardından geldiği için üzerinde baskı hisseden tecrübeli hücum oyuncusu çok şey yapmaya çalışırken, hata sayısı artıyor.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Trezeguet ile görüşereksözleriyle güven verecek.