Trezeguet'te Nwakaeme baskısı

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin ardından geldiği için üzerinde baskı hisseden Mahmud Trezeguet, çok şey yapmaya çalışırken, hata sayısı artıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trezeguet'te Nwakaeme baskısı
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22 Ağustos 2022 11:33
Trabzonspor'un sezon başı transferlerinden Mahmud Trezeguet, inanılmaz potansiyelini henüz sahaya yansıtamadı. Bu bölgenin efsane ismi Anthony Nwakaeme'nin ardından geldiği için üzerinde baskı hisseden tecrübeli hücum oyuncusu çok şey yapmaya çalışırken, hata sayısı artıyor.

"SEN BİLDİĞİMİZ GİBİ OYNA"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Trezeguet ile görüşerek "Sen bildiğimiz gibi oyna. Kimseye bir şey ispat etmek değilsin. Toparlanacağını biliyorum" sözleriyle güven verecek. 

 
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