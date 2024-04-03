Trezeguet: 'Herkes elinden geleni yaptı'

Trabzonspor forması giyen Trezeguet, Konyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.
Trezeguet, "Sözlerime Allah'a hamd ederek başlamak istiyorum. Herkes bu forma için mücadele etti. Tekrar başlangıç yapmamız gerektiğini konuştuk, iyi oynadık ve iyi galibiyet aldık." dedi.
Mısırlı futbolcu, "Maç öncesinde yaptığımız görüşmeden bahsedeyim, bu maç için kendimizi zorlamamız ve bu galibiyeti almamız gerektiğini konuştuk. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı." sözleriyle açıklamalarına devam etti.
Trezeguet, son olarak sahalara geri dönen Mislav Orsic için, "Orsic'i tebrik etmek istiyorum. Umuyorum sağlıklı bir şekilde devam edecek ve elinden geleni yapmaya devam edecek" dedi.
Trezeguet, "Sözlerime Allah'a hamd ederek başlamak istiyorum. Herkes bu forma için mücadele etti. Tekrar başlangıç yapmamız gerektiğini konuştuk, iyi oynadık ve iyi galibiyet aldık." dedi.
Mısırlı futbolcu, "Maç öncesinde yaptığımız görüşmeden bahsedeyim, bu maç için kendimizi zorlamamız ve bu galibiyeti almamız gerektiğini konuştuk. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı." sözleriyle açıklamalarına devam etti.
Trezeguet, son olarak sahalara geri dönen Mislav Orsic için, "Orsic'i tebrik etmek istiyorum. Umuyorum sağlıklı bir şekilde devam edecek ve elinden geleni yapmaya devam edecek" dedi.
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