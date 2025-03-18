New Orleans Pelicans, forvet oyuncusu Trey Murphy III'ün sağ omzundaki labrum yırtığı ve kısmi rotator manşet yırtığı nedeniyle sezonu kapattığını duyurdu.



Murphy, Detroit Pistons'a 127-81 mağlup oldukları karşılaşmanın ilk çeyreğinde sakatlandı. Bir top kapma mücadelesinde Pistons'tan Ausar Thompson'ın bacaklarına dolanan Murphy'nin omzu yerinden çıktı. Sonrasında yapılan MR tetkikleri, oyuncunun omzunda yırtıklar olduğunu ortaya koydu.



Murphy, sakatlıklar nedeniyle sarsılan Pelicans için sezonun nadir olumlu noktalarından biri olmuştu. 2.03 boyundaki forvet, bu sezon 21.6 sayı, 5.2 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalamıştı. Takımın en az 50 maça çıkan altı oyuncusundan biri olarak da istikrarlı bir performans sergiliyordu.



Ancak Pelicans, şu ana kadar 18 galibiyet ve 51 mağlubiyet alarak ligin en kötü dördüncü derecesine sahip ve playoff yarışından resmen elendi. Takım, bu yaz yapılacak NBA Draft'ında %12.5 ihtimalle ilk sırayı alma hakkına sahip olacak.



