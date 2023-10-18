Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri!

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
21 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
13.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün
22 Ekim Pazar:
13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Türkmen
16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor: Emre Kargın
16.00 Ümraniyespor-Manisa FK: Gürcan Hasova
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor: Alper Akarsu
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Altay: İlker Yasin Avcı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
21 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay
13.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Ozan Ergün
22 Ekim Pazar:
13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Türkmen
16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor: Emre Kargın
16.00 Ümraniyespor-Manisa FK: Gürcan Hasova
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor: Alper Akarsu
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Altay: İlker Yasin Avcı