Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor liderliğe yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, dört karşılaşmayla sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda Kocaelispor kendi evinde Esenler Erokspor'a 2-0 yenilirken, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor puanını 32'ye yükselterek averajla ilk sıraya yerleşti.
Ankara Keçiörengücü, Central Hospital Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yenerken, Ahlatcı Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar:
Ligde 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü-Manisa FK: 0-1
Adanaspor-Yeni Malatyaspor: 3-1
Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1
Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK: 3-2
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor: 2-2
Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1
Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 2-2
Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 1-2
Kocaelispor-Esenler Erokspor: 0-2
Gelecek haftanın programı
Ligin 17. haftasının programı şöyle:
21 Aralık Cumartesi
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)
13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Kazım Karabekir)
16.00 Manisa FK- Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)
19. 00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)
22 Aralık Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)
16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)
16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)
23 Aralık Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)
Ligde bugün oynanan maçlarda Kocaelispor kendi evinde Esenler Erokspor'a 2-0 yenilirken, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor puanını 32'ye yükselterek averajla ilk sıraya yerleşti.
Ankara Keçiörengücü, Central Hospital Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yenerken, Ahlatcı Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar:
Ligde 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü-Manisa FK: 0-1
Adanaspor-Yeni Malatyaspor: 3-1
Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1
Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK: 3-2
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor: 2-2
Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1
Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 2-2
Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 1-2
Kocaelispor-Esenler Erokspor: 0-2
Gelecek haftanın programı
Ligin 17. haftasının programı şöyle:
21 Aralık Cumartesi
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)
13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Kazım Karabekir)
16.00 Manisa FK- Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)
19. 00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)
22 Aralık Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)
16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)
16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)
23 Aralık Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)