Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor liderliğe yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, dört karşılaşmayla sona erdi.



Ligde bugün oynanan maçlarda Kocaelispor kendi evinde Esenler Erokspor'a 2-0 yenilirken, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor puanını 32'ye yükselterek averajla ilk sıraya yerleşti.



Ankara Keçiörengücü, Central Hospital Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yenerken, Ahlatcı Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.



Sonuçlar:



Ligde 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:



MKE Ankaragücü-Manisa FK: 0-1



Adanaspor-Yeni Malatyaspor: 3-1



Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1



Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK: 3-2



Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor: 2-2



Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1



Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 2-2



Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1



Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 1-2



Kocaelispor-Esenler Erokspor: 0-2





Gelecek haftanın programı



Ligin 17. haftasının programı şöyle:





21 Aralık Cumartesi



13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)



13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Kazım Karabekir)



16.00 Manisa FK- Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)



19. 00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)





22 Aralık Pazar



13.30 Ankara Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)



16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)



16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)



19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)





23 Aralık Pazartesi



20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)



