Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor liderliğe yükseldi

Ligde 16. hafta maçlarının ardından Teksüt Bandırmaspor averajla liderliğe yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de Bandırmaspor liderliğe yükseldi
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15 Aralık 2024 22:05
Trendyol 1. Lig'in 16. haftası, dört karşılaşmayla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Kocaelispor kendi evinde Esenler Erokspor'a 2-0 yenilirken, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor puanını 32'ye yükselterek averajla ilk sıraya yerleşti.

Ankara Keçiörengücü, Central Hospital Ümraniyespor'u deplasmanda 2-1 yenerken, Ahlatcı Çorum FK ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.

Sonuçlar:

Ligde 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

MKE Ankaragücü-Manisa FK: 0-1

Adanaspor-Yeni Malatyaspor: 3-1

Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor FK: 3-2

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Boluspor: 2-2

Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-1

Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 2-2

Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 1-2

Kocaelispor-Esenler Erokspor: 0-2


Gelecek haftanın programı

Ligin 17. haftasının programı şöyle:


21 Aralık Cumartesi

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor (Iğdır Şehir)

13.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Kazım Karabekir)

16.00 Manisa FK- Şanlıurfaspor (Manisa 19 Mayıs)

19. 00 Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Pendik)


22 Aralık Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

16.00 Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

16.00 Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-MKE Ankaragücü (Çorum Şehir)


23 Aralık Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)

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