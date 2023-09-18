Trendyol 1. Lig'de 5. hafta sona erdi

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı. Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek 5'te 5 yapan Eyüpspor, puanını 15'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de 5. hafta sona erdi
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18 Eylül 2023 23:15
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek 5'te 5 yapan Eyüpspor, puanını 15'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

Sonuçlar

1. Lig'in 5. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 2-0

Erzurumspor FK-Altay: 4-0

Kocaelispor-Boluspor: 2-1

Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3

Tuzlaspor-Adanaspor: 2-1

Bitexen Giresunspor-Manisa FK: 0-0

Göztepe-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Gençlerbirliği-Eyüpspor: 1-3

Sakaryaspor-Bodrum FK: 0-2

Puan durumu

Ligin 5. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.EYÜPSPOR 5 5 0 0 14 2 12 15
2.MANİSA FK 5 3 2 0 8 1 7 11
3.BODRUM FK 5 3 1 1 7 1 6 10
4.GENÇLERBİRLİĞİ 5 3 1 1 5 4 1 10
5.AHLATCI ÇORUM FK 5 3 0 2 8 4 4 9
6.TEKSÜT BANDIRMASPOR 5 2 3 0 6 3 3 9
7.KOCAELİSPOR 5 3 0 2 7 7 0 9
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 5 2 2 1 3 1 2 8
9.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 5 2 2 1 5 5 0 8
10.ERZURUMSPOR FK 5 1 3 1 6 3 3 6
11.GÖZTEPE 5 1 2 2 3 4 -1 5
12.SAKARYASPOR 5 1 2 2 3 6 -3 5
13.BITEXEN GİRESUNSPOR 5 1 1 3 3 5 -2 4
14.ADANASPOR 5 1 0 4 4 7 -3 3
15.BOLUSPOR 5 0 3 2 2 5 -3 3
16.ALTAY 5 1 0 4 4 10 -6 3
17.TUZLASPOR 5 1 0 4 2 14 -12 3
18.ÜMRANİYESPOR 5 0 2 3 2 10 -8 2
6. hafta

Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle:

22 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)

23 Eylül Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)

16.00 Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)

24 Eylül Pazar:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)

25 Eylül Pazartesi:

20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)

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