Trendyol 1. Lig'de 5. hafta sona erdi

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
Konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek 5'te 5 yapan Eyüpspor, puanını 15'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.
Sonuçlar
1. Lig'in 5. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 2-0
Erzurumspor FK-Altay: 4-0
Kocaelispor-Boluspor: 2-1
Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3
Tuzlaspor-Adanaspor: 2-1
Bitexen Giresunspor-Manisa FK: 0-0
Göztepe-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Gençlerbirliği-Eyüpspor: 1-3
Sakaryaspor-Bodrum FK: 0-2
Puan durumu
Ligin 5. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
6. hafta
Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle:
22 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)
23 Eylül Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)
16.00 Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
24 Eylül Pazar:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)
Haftanın kapanış mücadelesinde Bodrum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
Konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerek 5'te 5 yapan Eyüpspor, puanını 15'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.
Sonuçlar
1. Lig'in 5. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Ankara Keçiörengücü-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 2-0
Erzurumspor FK-Altay: 4-0
Kocaelispor-Boluspor: 2-1
Ümraniyespor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3
Tuzlaspor-Adanaspor: 2-1
Bitexen Giresunspor-Manisa FK: 0-0
Göztepe-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Gençlerbirliği-Eyüpspor: 1-3
Sakaryaspor-Bodrum FK: 0-2
Puan durumu
Ligin 5. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|5
|5
|0
|0
|14
|2
|12
|15
|2.MANİSA FK
|5
|3
|2
|0
|8
|1
|7
|11
|3.BODRUM FK
|5
|3
|1
|1
|7
|1
|6
|10
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|5
|3
|1
|1
|5
|4
|1
|10
|5.AHLATCI ÇORUM FK
|5
|3
|0
|2
|8
|4
|4
|9
|6.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|3
|9
|7.KOCAELİSPOR
|5
|3
|0
|2
|7
|7
|0
|9
|8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|5
|2
|2
|1
|3
|1
|2
|8
|9.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|5
|2
|2
|1
|5
|5
|0
|8
|10.ERZURUMSPOR FK
|5
|1
|3
|1
|6
|3
|3
|6
|11.GÖZTEPE
|5
|1
|2
|2
|3
|4
|-1
|5
|12.SAKARYASPOR
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
|13.BITEXEN GİRESUNSPOR
|5
|1
|1
|3
|3
|5
|-2
|4
|14.ADANASPOR
|5
|1
|0
|4
|4
|7
|-3
|3
|15.BOLUSPOR
|5
|0
|3
|2
|2
|5
|-3
|3
|16.ALTAY
|5
|1
|0
|4
|4
|10
|-6
|3
|17.TUZLASPOR
|5
|1
|0
|4
|2
|14
|-12
|3
|18.ÜMRANİYESPOR
|5
|0
|2
|3
|2
|10
|-8
|2
Trendyol 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle:
22 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
20.00 Eyüpspor-Ümraniyespor (Eyüp)
23 Eylül Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor (Aktepe)
16.00 Manisa FK-Göztepe (Mümin Özkasap)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor (Çorum Şehir)
24 Eylül Pazar:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Adanaspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
19.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)
25 Eylül Pazartesi:
20.00 Altay-Bodrum FK (Alsancak Mustafa Denizli)