Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol 1. Lig'de 30. hafta cuma oynanacak iki maç ile başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın perdesi açılıyor
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13 Mart 2025 12:00
Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, cuma yapılacak 2 maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Teksüt Bandırmaspor, Adanaspor'u ağırlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 30. haftanın maç programı şöyle:

Cuma:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor (11 Nisan)

15 Mart Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

20.30 MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

20.30 Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16 Mart Pazar:

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)

20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)


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