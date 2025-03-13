Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol 1. Lig'in 30. haftası, cuma yapılacak 2 maçla başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında Teksüt Bandırmaspor, Adanaspor'u ağırlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 30. haftanın maç programı şöyle:
Cuma:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor (11 Nisan)
15 Mart Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.30 MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
20.30 Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16 Mart Pazar:
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)
Haftanın açılış müsabakasında Teksüt Bandırmaspor, Adanaspor'u ağırlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 30. haftanın maç programı şöyle:
Cuma:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
20.30 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor (11 Nisan)
15 Mart Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.30 MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
20.30 Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16 Mart Pazar:
13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Çorum Şehir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)
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