Trendyol 1. Lig'de 3. hafta başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 3. haftası, 23 Ağustos Cuma günü oynanacak Kocaelispor-Erzurumspor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
21.00 Kocaelispor-Erzurumspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
24 Ağustos Cumartesi:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)
19.15 Fatih Karagümrük-Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)
21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor (Stat hünez açıklanmadı)
21.45 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
25 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
21.45 Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Adana)
21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)
26 Ağustos Pazartesi:
21.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
28 Ağustos Çarşamba:
21.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
21.00 Kocaelispor-Erzurumspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
24 Ağustos Cumartesi:
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği (Iğdır Şehir)
19.15 Fatih Karagümrük-Manisa FK (Atatürk Olimpiyat)
21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor (Stat hünez açıklanmadı)
21.45 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)
25 Ağustos Pazar:
17.00 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
21.45 Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Adana)
21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (11 Nisan)
26 Ağustos Pazartesi:
21.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
28 Ağustos Çarşamba:
21.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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