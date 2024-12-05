Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçları hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler belirlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de 15. hafta maçları hakemleri açıklandı
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05 Aralık 2024 13:32
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 15. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

7 Aralık Cumartesi:

13.30 Yeni Malatyaspor-Kocaelispor: Süleyman Bahadır

13.30 Erzurumspor FK-Adanaspor: Fatih Tokail

16.00 Manisa FK-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Teksüt Bandırmaspor: Yasin Kol

8 Aralık Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Boluspor-MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

16.00 Gençlerbirliği-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ayberk Demirbaş

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Sakaryaspor: Ümit Öztürk

9 Aralık Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Central Hospital Ümraniyespor: Burak Olcar

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: Reşat Onur Coşkunses

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