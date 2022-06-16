Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızlıların, forvet hattı için Cyle Larin ile ilgilendiği iddia edildi.
GALATASARAY MİSİLLEME YAPMAK İSTİYOR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray, Cyle Larin'i transfer etmek için temaslara başladı. Bu transferle birlikte Galatasaray, hem kanatları güçlendirecek hem de ezeli rakibi Beşiktaş'a Gedson Fernandes misillemesi yapmış olacak.
BEŞİKTAŞ İLE BAĞLARI KOPARDI
Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Kanadalı futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından siyah-beyazlılarla ilgili tüm paylaşımlarını kaldırmıştı. Bu gelişme de iddiaları güçlendiren nitelikte.
LARIN'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Cyle Larin, 15 Ocak 2018 tarihinde Orlando'dan Beşiktaş'a 1.85 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. 1 sezon Zulte Waregem'de oynayan 27 yaşındaki golcü, geçen sezon 37 maçta Beşiktaş forması giydi. 8 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan futbolcunun güncel market değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
GALATASARAY MİSİLLEME YAPMAK İSTİYOR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray, Cyle Larin'i transfer etmek için temaslara başladı. Bu transferle birlikte Galatasaray, hem kanatları güçlendirecek hem de ezeli rakibi Beşiktaş'a Gedson Fernandes misillemesi yapmış olacak.
BEŞİKTAŞ İLE BAĞLARI KOPARDI
Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Kanadalı futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından siyah-beyazlılarla ilgili tüm paylaşımlarını kaldırmıştı. Bu gelişme de iddiaları güçlendiren nitelikte.
LARIN'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Cyle Larin, 15 Ocak 2018 tarihinde Orlando'dan Beşiktaş'a 1.85 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. 1 sezon Zulte Waregem'de oynayan 27 yaşındaki golcü, geçen sezon 37 maçta Beşiktaş forması giydi. 8 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan futbolcunun güncel market değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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