GALATASARAY MİSİLLEME YAPMAK İSTİYOR

BEŞİKTAŞ İLE BAĞLARI KOPARDI

LARIN'İN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızlıların, forvet hattı için Cyle Larin ile ilgilendiği iddia edildi.Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray, Cyle Larin'i transfer etmek için temaslara başladı. Bu transferle birlikte Galatasaray, hem kanatları güçlendirecek hem de ezeli rakibi Beşiktaş'a Gedson Fernandes misillemesi yapmış olacak.Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Kanadalı futbolcu, kendisine ait sosyal medya hesabından siyah-beyazlılarla ilgili tüm paylaşımlarını kaldırmıştı. Bu gelişme de iddiaları güçlendiren nitelikte.Cyle Larin, 15 Ocak 2018 tarihinde Orlando'dan Beşiktaş'a 1.85 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. 1 sezon Zulte Waregem'de oynayan 27 yaşındaki golcü, geçen sezon 37 maçta Beşiktaş forması giydi. 8 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan futbolcunun güncel market değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.