TransAnatolia'da finish yakın!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu izniyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'de 16 Ağustos Pazar sabahı İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanından start alan araçlar sırasıyla Kartepe, Abant, Tuz Gölü, Obruk Platosu, Haymana ve Karaman rotasını izlediler.



20 Ağustos Perşembe günü Karaman'dan start alarak dönüşe geçen araçlar aynı hat üzerindeki farklı bir rotayla 22 Ağustos Cumartesi

günü Şile'de finish noktasına ulaşacaklar.



Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden TransAnatolia bu yıl 2.850 km'lik rotada Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel coğrafyası üzerinde ve çok farklı yol koşullarında gerçekleşiyor.



TransAnatolia'ya bu yıl 25 motosiklet, 37 4x4 otomobil, 3 SSV ve 5 ATV'den oluşan 70 araç katıldı. Pandemi döneminde yapılan ilk uluslararası rally raid yarışına, motor sporlarında dünyaca ünlü isimlerden Fransız Xavier De Soultrait, İtalyan Adrien Van Beveren, Maurizio Gerini, Allessandro Botturi, Jacopo Cerutti ve Fransız Red Bull pilotu Camille Chapeliere gibi isimler katıldı. Motosiklet grubunda bu isimler arasında ilk üç sıralama çekişmeli şekilde devam ediyor. Türk yarışçılardan Serkan Özdemir ve Ejder Erişti de yabancı sporcuları yakından takip eden isimler arasında yer alıyor.



Otomobil kategorisinde ise Ahmet Bağce; Mert Tepe, Tolga Yılmaz; Ebru Demirbay Erişti, Tarık Gökbay; Osman Metin ve Ahmet Tınkır; Ali Günpay ekibi arasında sıkı bir mücadele yaşanıyor.



Quad kategorisinde İsrafil Akyüz ve Erkan Uzlaş yakın ara birbirlerini takip ederken, SSV kategorisinde ise Çağdaş Çağlar; Ertuğtul Danişment ekibi açık ara farkla liderliğini koruyor.



Yarışcılar, 22 Ağustos Cumartesi günü Abant, Hendek, Karasu rotası üzerinden Şile'deki finish noktasına varacak. TransAnatolia 2020'nin finish seramonisi 17.30'da The Sign Şile Oteli'nin otopark alanında gerçekleşecek.



TransAnatolia 2020'nin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan kurum ve kuruluşlar ise şöyle: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOSFED, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Türkiye Turizm Ve Tanıtım Geliştirme Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul A.Ş, Beşiktaş Belediyesi, SPOR TOTO, Mitsubishi Motors, TRT, General Tire, İzeltaş, Anlas, Yiğit Akü, Fikirmedya, Jules Verne, Silverzone, Red Bull ve Reeder.



