Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın, "piyasası olmadığı" iddia edildi.



Geçtiğimiz yaz döneminden beri Hawks'taki geleceğiyle ilgili söylentiler dolaşan Young'ın, Hawks'ın hem kendisini hem de Dejounte Murray'yi takas etmeye açık olduğu yönünde haberler çıktıktan sonra, yeniden yapılanma sürecinde başka bir ekipte olacağı düşünülüyordu.



Ancak, takımın tek büyük hamlesinin Murray'nin New Orleans Pelicans'a takas edilişi olmasıyla, Young'ın durumu belirsizliğini korumuş oldu.



Takas söylentilerine rağmen, son raporlar Young'ın piyasada çok fazla talep görmediğini gösteriyor. NBA muhabiri Kirk Goldsberry, The Bill Simmons Podcast'te 26 yaşındaki oyun kurucuya olan ilgiyi ölçmek için ligdeki çeşitli kaynaklara ulaştığını fakat iyi sonuçlar almadığını açıkladı:



"Aslında ligdeki birkaç arkadaşıma sadece düşüncelerini görmek için mesaj atmıştım. Trae'in şu anda piyasası olmadığını söylediler."



2022'de beş yıllığı 215 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan Young, şu anda anlaşmasının üçüncü yılında yer alıyor ve bu sezon maç başına ortalama 23,9 sayı, 4,2 ribaund ve 11,5 asist ile oynuyor.



