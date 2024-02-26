Atlanta Hawks, parmağındaki bağ yırtığı nedeniyle ameliyat olan yıldız oyuncusu Trae Young'ın dört hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.
Young, geçtiğimiz Cuma günü Toronto Raptors'a karşı alınan 123-121'lik mağlubiyette sakatlanmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda kariyerindeki üçüncü All-Star maçına çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon maç başına 26,4 sayı ve 10,8 asist ortalamaları yakalıyor.
Young, geçtiğimiz Cuma günü Toronto Raptors'a karşı alınan 123-121'lik mağlubiyette sakatlanmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda kariyerindeki üçüncü All-Star maçına çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon maç başına 26,4 sayı ve 10,8 asist ortalamaları yakalıyor.
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