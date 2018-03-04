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Trabzonspor'un yıldızı için Beşiktaş maçına geliyorlar

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in temsilcileri, bir süredir izlediği Okay Yokuşlu'yu Beşiktaş maçında da mercek altına alacak. Yıldız orta saha oyuncusu, Valencia'nın da radarında.

Trabzonspor'un yıldızı için Beşiktaş maçına geliyorlar
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04 Mart 2018 11:38
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Trabzonspor'da 3. sezonunu yaşayan ve geldiği günden bu yana her hocanın vazgeçilmezi olan Okay Yokuşlu için yarın İngilizler Medical Park Stadı'ndaki yerini alacak.

Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'in temsilcileri, uzun süredir Okay'ı takip ederken, Beşiktaş maçında da genç orta sahayı canlı olarak izleyecekler. 23 yaşındaki başarılı futbolcu için daha önce West Bromwich'in 8 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı iddia edilmişti.

2 MİLYONA GELMİŞTİ

Ada temsilcisinin yanı sıra İspanya'nın köklü takımlarından Valencia da Okay'ı takip ediyor. Trabzonspor Yönetimi, sezon sonunda Avrupa kulüplerinden resmi teklif gelmesini bekliyor.

Okay'ın Bordo-Mavili takım ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunurken, Trabzonspor 2015'te Kayseri'ye 2 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Bu sezon ligde 21 lig maçında forma giyen ve takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Okay, 1 gol atarken, 1 de asist yaptı



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