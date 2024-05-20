Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yine etkiliydi

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbide Ferdi Kadıoğlu, performansıyla dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yine etkiliydi
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20 Mayıs 2024 11:58
Son güncelleme 20 Mayıs 2024 12:18
Birçok Avrupa devinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbide ön plana çıkan oyuncuları arasında yer aldı.

Zaman zaman hücuma çıkan Ferdi, asıl görevi olan Hakim Ziyech'i savunmada oldukça iyi kontrol etti.

Her zaman olduğu gibi enerjisiyle Kanarya'ya büyük güç katan Milli futbolcu, 90 dakika boyunca da 3 kez rakiplerinden top kaptı. 

 
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