Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu yine etkiliydi

Birçok Avrupa devinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbide ön plana çıkan oyuncuları arasında yer aldı.
Zaman zaman hücuma çıkan Ferdi, asıl görevi olan Hakim Ziyech'i savunmada oldukça iyi kontrol etti.
Her zaman olduğu gibi enerjisiyle Kanarya'ya büyük güç katan Milli futbolcu, 90 dakika boyunca da 3 kez rakiplerinden top kaptı.
Zaman zaman hücuma çıkan Ferdi, asıl görevi olan Hakim Ziyech'i savunmada oldukça iyi kontrol etti.
Her zaman olduğu gibi enerjisiyle Kanarya'ya büyük güç katan Milli futbolcu, 90 dakika boyunca da 3 kez rakiplerinden top kaptı.