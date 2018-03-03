Trabzonspor iddialı: 'Türkiye'de yenemeyeceğimiz takım yok'

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da tüm planlar 3 puan üzerine yapılıyor.Bordo-mavili takımın genel sekreteri Gençağa Meriç, Trabzonspor'un iyi bir kadrosu olduğunu belirterek, "Bu kadronun ligde yenemeyeceği takım yok. Kaliteli bir kadromuz var. Beşiktaş karşısına da kazanmak için çıkacağız. Kalan 11 maçımızı da kazanmak için takımımız elinden gelen her şeyi yapacak ve ligi de bitirebileceği en iyi yerde bitirecek. Beşiktaş karşısında taraftarımız da her zamanki gibi itici gücümüz olacak. Gelip bizi yine sonuna kadar destekleyeceklerine inanıyoruz" dedi.Trabzon'da eski başkan ve yöneticilerle birlikle yaptıkları toplantıda, Trabzonspor'un dününü, bugününü ve geleceğini konuştuklarını ifade eden Meriç, "Trabzonspor'un gelecekteki yol haritası nasıl olmalı, onları konuştuk. Verimli bir toplantı oldu. Bunlar İstanbul ve Ankara'da da devam edecek. Bu toplantının amacı camiayı birleştirmekti. Kulübün ekonomik ve sportif durumunu da değerlendirdik. Toplantıya katılanlar, Trabzonspor'un mali sorunun olduğunu, Muharrem Usta'nın göreve devam etmesinin doğru olacağını belirterek desteklediklerini söylediler. Trabzonspor, tüm sorunlarını aşabilecek büyüklüktedir" ifadelerini kullandı.Bu arada 24'üncü hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da taraftarlar maç biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. 5 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin önemli kısmının tükendiği belirtilirken, Beşiktaş karşılaşmasında tribünlerin de tamamının dolması bekleniyor.