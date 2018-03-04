Yusuf Yazıcı: 'Beşiktaş'ın durumu bizi ilgilendirmiyor'

Ligde Beşiktaş'la karşılaşacak Trabzon'da teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularıyla mini bir toplantı yaptı...Gazete Habertürk'ün haberine göre, rakiplerinin Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu herkesin bildiğini ancak Beşiktaş dahil yenilmeyecek hiçbir ekibin olmadığını söyleyen Çalımbay, "Rakibimizin çıkış noktalarını kilitlememiz gerekiyor, sürekli pres halinde olmalıyız. Alan daraltmalıyız ve bol bol kaleye şut çekmeliyiz. Maçta gerginlik istemiyorum, sakin olalım. Hakemlerle gereksiz diyaloglara girmememiz halinde Beşiktaş'ı yeneriz" ifadelerini kullandı.Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçında Olcay Şahan'ı yedek kulübesine oturtacak ve yerine Yusuf Yazıcı'ya 11'de şans verecek. Her idman sonrası 15 dakika özel çalışmalar yaptığı gözlenen Yusuf'un performansı da Çalımbay'ın keyfini yerine getirdi. Yusuf Yazıcı, yarınki Beşiktaş maçında gol atmak istediğini belirterek, "Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz. Rakibimizin şampiyonluğa oynuyor olması bizi ilgilendirmiyor. Yeter ki kendi oyunumuzu oynayalım, kazanırız. Taraftarlarımızdan da destek istiyorum" dedi.