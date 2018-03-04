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Yusuf Yazıcı: "Beşiktaş'ın durumu bizi ilgilendirmiyor"

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da, Yusuf Yazıcı'nın karşılaşmaya 11'de başlaması beklenirken Olcay Şahan ise yedek kulübesinde yer alacak

Kaynak: Haberturk
Yusuf Yazıcı: 'Beşiktaş'ın durumu bizi ilgilendirmiyor'
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04 Mart 2018 12:48
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Ligde Beşiktaş'la karşılaşacak Trabzon'da teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularıyla mini bir toplantı yaptı...

Gazete Habertürk'ün haberine göre, rakiplerinin Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu herkesin bildiğini ancak Beşiktaş dahil yenilmeyecek hiçbir ekibin olmadığını söyleyen Çalımbay, "Rakibimizin çıkış noktalarını kilitlememiz gerekiyor, sürekli pres halinde olmalıyız. Alan daraltmalıyız ve bol bol kaleye şut çekmeliyiz. Maçta gerginlik istemiyorum, sakin olalım. Hakemlerle gereksiz diyaloglara girmememiz halinde Beşiktaş'ı yeneriz" ifadelerini kullandı.

OLCAY'IN YERİNE YUSUF

Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçında Olcay Şahan'ı yedek kulübesine oturtacak ve yerine Yusuf Yazıcı'ya 11'de şans verecek. Her idman sonrası 15 dakika özel çalışmalar yaptığı gözlenen Yusuf'un performansı da Çalımbay'ın keyfini yerine getirdi. Yusuf Yazıcı, yarınki Beşiktaş maçında gol atmak istediğini belirterek, "Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz. Rakibimizin şampiyonluğa oynuyor olması bizi ilgilendirmiyor. Yeter ki kendi oyunumuzu oynayalım, kazanırız. Taraftarlarımızdan da destek istiyorum" dedi.



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