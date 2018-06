Okay Yokuşlu: 'Beşiktaş maçı bizim için fırsat'

İLGİLİ VİDEO

Başkan Yardımcısıkarşısında taraftarların da desteğini arkalarına alarak çok farklı bir 90 dakika çıkaracaklarına inandıklarını söyledi.Taraftarların kötü günde de iyi günde de hep takımın yanında olduğunu belirten Egemen, "Aytemiz Alanyaspor galibiyeti herkesin moralini bir nebze de olsa yükseltti. Beşiktaş karşısında alacağımız galibiyet ise çok daha farklı ve özel olacaktır. Kurullarla yaptığımız toplantıda çok önemli adımlar attık ve desteklerini gördük. Taraftarlarımız baş tacımızdır. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Genel sekreter Gençağa Meriç de, kaliteli bir kadroları olduğunu belirterek, "Bu kadronun ligde yenemeyeceği takım yok. Beşiktaş karşısına da kazanmak için çıkacağız" dedi.Trabzonspor'da orta sahanın dinamik ismi Okay Yokuşlu, Beşiktaş maçını kazanmaktan başka bir düşünceleri olmadığını söyledi. Okay, saha avantajını en iyi şekilde kullanmak istediklerini belirterek, "Beşiktaş maçı gelecek haftalar için önemli bir fırsat. Bunu iyi değerlendirip sahadan zaferle ayrılmalıyız" dedi. Alanya galibiyetinin anlam kazanması için bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyleyen Okay, "Kalan maçlara özgüvenli çıkmak ve hedeflerimize umutlu bakmak için yenmek zorundayız. Taraftarlarımızın desteğiyle istediğimizi alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Karşılaşmanın biletlerinin önemli kısmının tükendiği belirtilirken, maç sırasında tribünlerin tamamının dolması bekleniyor.