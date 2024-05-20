İran müslüman mı? İran dini yapısı nedir?

İran'daki baskın mezhep Şii İslam'dır. Nüfusun yaklaşık %85'ini oluşturan Şiiler, On İki İmam inancına sahiptir. Ülkenin dini lideri, dini ve siyasi güce sahip olan Ayetullah'tır.

Sünni Müslümanlar da İran'da azınlık olarak bulunmaktadır. Nüfusun yaklaşık %10-15'ini oluşturan Sünniler, çoğunlukla ülkenin kuzeybatı bölgelerinde yaşamaktadır.

Zerdüştlük, İran'ın tarihi boyunca önemli bir rol oynamış bir diğer dindir. Zerdüştler, tek tanrılı bir dine inanan ve ateşin kutsal olduğuna inanırlar. Günümüzde İran'da Zerdüşt nüfus azdır, ancak yine de kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturmaktadırlar.

İran'da din, günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. Çoğu insan düzenli olarak namaz kılar ve dini bayramları kutlar. İslam hukuku, evlilik, boşanma ve miras gibi konularda yasal çerçeveyi oluşturur.

Ancak son yıllarda İran'da laikleşme eğilimi de gözlemlenmektedir. Özellikle genç nesil arasında dindar olmayanların sayısı artmaktadır. Bu durum, ülkenin siyasi ve toplumsal geleceği için önemli bir sorudur.