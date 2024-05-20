Haber Tarihi: 20 Mayıs 2024 11:28 - Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2024 11:28

İran müslüman mı? İran dini yapısı nedir?

İran, nüfusunun %99'undan fazlasının Müslüman olduğu bir ülkedir. İslam, 7. yüzyılda İran'a girmiştir ve o zamandan beri ülkenin kültürü, siyaseti ve toplumunun temel bir unsuru olmuştur.

İran müslüman mı? İran dini yapısı nedir?
Abone Ol
İran'daki baskın mezhep Şii İslam'dır. Nüfusun yaklaşık %85'ini oluşturan Şiiler, On İki İmam inancına sahiptir. Ülkenin dini lideri, dini ve siyasi güce sahip olan Ayetullah'tır.

Sünni Müslümanlar da İran'da azınlık olarak bulunmaktadır. Nüfusun yaklaşık %10-15'ini oluşturan Sünniler, çoğunlukla ülkenin kuzeybatı bölgelerinde yaşamaktadır.

Zerdüştlük, İran'ın tarihi boyunca önemli bir rol oynamış bir diğer dindir. Zerdüştler, tek tanrılı bir dine inanan ve ateşin kutsal olduğuna inanırlar. Günümüzde İran'da Zerdüşt nüfus azdır, ancak yine de kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturmaktadırlar.

İran'da din, günlük yaşamın önemli bir parçasıdır. Çoğu insan düzenli olarak namaz kılar ve dini bayramları kutlar. İslam hukuku, evlilik, boşanma ve miras gibi konularda yasal çerçeveyi oluşturur.

Ancak son yıllarda İran'da laikleşme eğilimi de gözlemlenmektedir. Özellikle genç nesil arasında dindar olmayanların sayısı artmaktadır. Bu durum, ülkenin siyasi ve toplumsal geleceği için önemli bir sorudur.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü mü, kimdir? Gündem İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü mü, kimdir?
Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? 2024 Gündem Fenerbahçe şampiyon olabilir mi? 2024
Galatasaray'da yıldızlar etkisiz kaldı! Galatasaray Galatasaray'da yıldızlar etkisiz kaldı!
Beşiktaş'ta tüm planlar Türkiye Kupası Beşiktaş Beşiktaş'ta tüm planlar Türkiye Kupası
Galatasaray'da loca çılgınlığı! Galatasaray Galatasaray'da loca çılgınlığı!
Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe yorumu: 'Ligin ağabeyi' Fenerbahçe Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe yorumu: "Ligin ağabeyi"
Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu Beşiktaş Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu
Mert Hakan Yandaş'tan OLAY paylaşım! Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'tan OLAY paylaşım!
İşte Beşiktaş - Mourinho görüşmesinin detayları Beşiktaş İşte Beşiktaş - Mourinho görüşmesinin detayları
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mert Hakan Yandaş ve basın mensubu arasında gerginlik
2
Mert Hakan Yandaş'tan OLAY paylaşım!
3
Arda Güler, Villarreal'e iki gol attı!
4
Dusan Tadic: ''Hayvan gibi, vahşi gibi!''
5
Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu!
6
Carlo Ancelotti: "Arda, özel olduğunu gösterdi"
7
Selahattin Baki: "Galatasaray'ı ve düşmanlarımızı yendik"

SON HABERLER

yukarı ok