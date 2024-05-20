Denver Nuggets guardı Jamal Murray, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Kanada Milli Takımı için mücadele edeceğini söyledi.



Son şampiyon Nuggets'ın Minnesota Timberwolves tarafından playofflardan elenmesinin ardından Murray, Denver Gazette'den Vinny Benedetto'ya yaptığı açıklamada bu yaz düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyatları'nda Kanada'yı temsil edeceğini belirtti.



Ontariolu oyuncu geçmişte ülkesinin hem genç hem de milli takımlarında yer almış, 2015 Pan American Games'de gümüş madalya kazanan kadronun önemli isimlerinden biri olmuştu.



Kanada'nın bronz madalya kazandığı 2023 FIBA Dünya Kupası takımında oynamamış olan Murray, bunun için Nuggets'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan uzun playoff serisinin ardından iyileşmeye odaklanmasını sebep göstermişti.



Kanada, 24 Temmuz'da başlayacak Olimpiyat Oyunlarında İspanya, Avustralya ve Yunanistan ile birlikte A Grubu'nda yer alacak.





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